La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección Argentina afina los últimos detalles para salir nuevamente a escena. Sin embargo, no todo es táctica, análisis de rivales y entrenamientos. También hay espacio para las risas, la distensión y los momentos que fortalecen la unión de un grupo que ya hizo historia y que ahora busca volver a conquistar el mundo.

Esta vez fue Emiliano "Dibu" Martínez quien abrió una pequeña ventana hacia la intimidad de la Scaloneta. A través de sus redes sociales, el arquero compartió imágenes del día a día del plantel en la concentración de Kansas City, donde los campeones del mundo disfrutan de las horas libres antes de los compromisos preparatorios rumbo a la Copa del Mundo.

Las imágenes muestran a varios futbolistas compartiendo charlas, juegos y bromas en una sala recreativa del hotel donde se hospeda la delegación argentina. Allí aparecen Giuliano Simeone, Valentín Barco, Gonzalo Montiel, Facundo Medina y Nicolás Capaldo, mientras que más atrás se observa a Lautaro Martínez disfrutando de un momento de relajación junto a sus compañeros.

Uno de los momentos más llamativos del video tiene como protagonista a Enzo Fernández, que intenta encestar una pelota en un pequeño aro de básquet ante la atenta mirada de Julián Álvarez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Todo acompañado por música a alto volumen, una constante en las concentraciones de la Albiceleste.

El clima relajado no es casualidad. Desde la llegada de Lionel Scaloni al banco argentino, el grupo construyó una identidad basada en la cercanía, la confianza y el compañerismo. Un vínculo que fue clave para conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, y que ahora vuelve a ser uno de los pilares de cara a la gran cita de 2026.

En el video también se aprecia uno de los símbolos que acompaña habitualmente a la delegación: una imagen de la Virgen de Luján, presente en cada aventura de la Selección y convertida en un emblema espiritual para muchos integrantes del plantel.

Mientras el país espera por el debut mundialista, puertas adentro la Scaloneta mantiene intacta una de sus mayores fortalezas. Entre mates, música, bromas y buena energía, los campeones siguen alimentando esa química que los convirtió en una familia futbolera y que ilusiona a millones de argentinos con volver a tocar el cielo.