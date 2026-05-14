El festejo de Rosario Central por el pase a semifinales tuvo un momento incómodo lejos del césped. Enzo Copetti hablaba con la prensa después del triunfo ante Racing cuando Matko Miljevic apareció por detrás y lanzó una frase que dejó expuesta la tensión entre ambos.

La escena ocurrió en la zona mixta del Gigante de Arroyito, con el clima todavía cargado por lo que había pasado durante el partido. El cruce no necesitó demasiado para encenderse: mientras el delantero del Canalla intentaba analizar la clasificación, el futbolista de Racing pasó cerca suyo y le tiró: “Sos un fantasma”.

Ese comentario cortó de golpe la entrevista. Enzo Copetti giró enseguida, miró hacia atrás y se mostró molesto por la provocación, aunque no llegó a responder con la misma intensidad. La cámara captó el instante justo y el video empezó a circular rápidamente, sumando otro capítulo caliente a una noche que ya había tenido discusiones y momentos fuertes.

Después del episodio, el atacante eligió no convertir la situación en una pelea mayor. Cuando le preguntaron qué había sucedido, respondió con cierta incomodidad, pero sin nombrar directamente a Matko Miljevic: “Un jugador de Racing pasó y dijo algo, irrepetible. No pasa nada”. La frase dejó claro que el comentario lo había tocado, aunque prefirió no seguir escalando el conflicto.

El contexto también le daba otro peso al cruce. Rosario Central acababa de eliminar a Racing con un 2-1 y Copetti había sido protagonista en una serie atravesada por la intensidad. Para el delantero, además, no era un rival cualquiera, ya que su pasado en la Academia todavía agrega una carga emocional cada vez que enfrenta al club.

Por eso, más allá de la chicana recibida, Enzo Copetti intentó poner el foco en la clasificación y en lo que significó convertirle a su exequipo. “Contento porque dimos un paso más en esta liga y sí, una mezcla de sensaciones cuando convertí, me tocó marcharme de Racing pero siempre le tengo cariño”, expresó tras el partido.

El gesto de Matko Miljevic quedó como una imagen más de una noche atravesada por cuentas pendientes, fastidio y euforia. Rosario Central avanzó, Racing se fue golpeado y el cruce en zona mixta terminó mostrando que el partido no se apagó cuando el árbitro marcó el final.