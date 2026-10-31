La posibilidad de una boda entre Mauro Icardi y la China Suárez comenzó a tomar fuerza después de que se conocieran detalles de los planes que la pareja tendría para su futuro. Según trascendió, ambos ya habrían conversado sobre la posibilidad de formalizar su relación y eligieron Argentina como escenario para dar el sí.

La información fue revelada por Guido Záffora en El Diario de Mariana, donde contó que el futbolista y la actriz habrían compartido su decisión con una persona de su entorno más cercano. "Van por el plan de casarse. Quieren hacerlo en Argentina y se lo contaron a un amigo", aseguró el periodista al dar a conocer la noticia.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que muchos esperaban un anuncio durante las recientes vacaciones que Icardi y la China compartieron en México. La escapada había despertado rumores sobre una posible propuesta matrimonial, pero finalmente no ocurrió lo que algunos imaginaban. "Todos pensábamos que iban a hacer el anuncio en este viaje a México. No fue la propuesta", explicó Záffora.

Sin embargo, eso no significa que los planes hayan quedado descartados. Por el contrario, el panelista sostuvo que la pareja ya tendría tomada la decisión de avanzar con el compromiso y que la intención sería organizar el casamiento durante los primeros meses de 2027. "Ya tienen el compromiso, se quieren casar a principios del año que viene", afirmó.

Otro aspecto que trascendió tiene que ver con los tiempos que manejan para preparar el acontecimiento. Si bien la intención de celebrar la unión estaría definida, todavía existirían cuestiones organizativas por resolver. En el programa señalaron que el calendario podría convertirse en una dificultad para concretar todos los preparativos en los plazos que imaginan los protagonistas.

En ese sentido, también se conoció qué clase de celebración tendrían en mente Mauro Icardi y Eugenia China Suárez. Según la información difundida por Guido Záffora, no buscarían organizar una fiesta multitudinaria, aunque tampoco pretenderían limitar el encuentro a un grupo reducido de personas. La idea sería encontrar un equilibrio entre ambas alternativas.

¿Se viene el casamiento?

"Quieren hacer una ceremonia tranquila. No va a ser íntima", fue la precisión que compartió el periodista sobre el estilo de boda que estarían proyectando. De esta manera, la pareja apostaría por un festejo cuidado, con la presencia de sus afectos y allegados, sin convertirlo necesariamente en un evento reservado para unos pocos invitados.

Por ahora, Mauro Icardi y la China Suárez no realizaron ningún anuncio oficial sobre la fecha ni confirmaron públicamente el casamiento. No obstante, las declaraciones de Záffora instalaron nuevamente el tema y alimentaron las versiones sobre un posible enlace en Argentina a comienzos de 2027. Si los planes avanzan, el próximo año podría encontrar a la pareja frente al altar.