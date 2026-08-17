El conflicto entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña sumó un nuevo episodio luego de que Anita Espasandín, pareja del actor, realizara una publicación en redes sociales que rápidamente generó repercusiones. Aunque evitó mencionar directamente al futbolista o a su novio, el momento elegido y el contenido de sus palabras fueron leídos como una señal de acompañamiento hacia Vicuña.

La empresaria compartió varias fotografías junto a una extensa reflexión vinculada con la autoestima, las inseguridades y la manera de atravesar los momentos complejos. “No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió Anita Espasandín al comenzar su mensaje.

El posteo apareció después del fuerte descargo que Mauro Icardi realizó contra Benjamín Vicuña a través de sus historias de Instagram. El futbolista cuestionó las declaraciones que el actor había realizado en PH, Podemos Hablar, donde habló sobre la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez.

En ese contexto, Icardi fue especialmente duro con el actor y escribió: “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”. Además, puso el foco en el vínculo de Vicuña con sus hijos y planteó: “Más que preocuparme por que te quieran robar el vínculo con tus hijos, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos”.

Frente a esa exposición, Anita eligió responder desde un lugar diferente y centró su mensaje en la importancia de cuidarse emocionalmente. “Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos y a darte la misma comprensión que tantas veces buscaste afuera”, expresó la empresaria, en un texto que muchos usuarios asociaron con la situación que atraviesa su pareja.

Uno de los fragmentos que más repercusión tuvo fue el relacionado con las heridas personales y la posibilidad de transformar las experiencias dolorosas. “Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor. Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo”, manifestó Espasandín.

Espasandín apoyo a su pareja contra Mauro Icardi

La publicación continuó con otro mensaje cargado de significado: “No te abandones cuando el camino se ponga difícil. Aprendé a sostenerte, a ser tu propio lugar de paz y a dejar que el amor que nace dentro tuyo se desborde”. Aunque no nombró a Mauro Icardi ni a Benjamín Vicuña, sus seguidores interpretaron el posteo como una manera de acompañar al actor.

Finalmente, Anita Espasandín explicó que su reflexión estaba dirigida a todas las personas que atraviesan procesos personales. “Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio 🫶”, escribió. También recomendó escuchar una canción de Joy Rhodes y aclaró sobre las imágenes elegidas: “PD.: Son fotos viejas 🙌”. Así, la pareja de Benjamín Vicuña evitó entrar directamente en la pelea, pero dejó un mensaje que fue interpretado como un claro gesto de respaldo.