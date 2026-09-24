El mal comienzo del Galatasaray en la Superlig de Turquía generó preocupación y también fuertes cuestionamientos. Después de la goleada sufrida ante Trabzonspor, una voz vinculada al club reclamó públicamente por el regreso de Mauro Icardi, quien todavía no tiene definido dónde continuará su carrera.

El encargado de poner el nombre del delantero argentino nuevamente sobre la mesa fue Evren Turhan, exfutbolista que pasó por el conjunto de Estambul. Durante una participación en el canal de YouTube BTV, analizó el presente del equipo y vinculó su rendimiento con la salida del atacante.

“El club no es el mismo desde que Mauro Icardi se fue”, sostuvo Turhan al referirse al cambio que experimentó el conjunto turco. Para el exjugador, el problema excede un resultado puntual y está relacionado con el funcionamiento colectivo que mostró el equipo en el comienzo de la temporada.

Piden por Mauro Icardi

La derrota ante Trabzonspor fue especialmente dura por el marcador de 4-0 y profundizó las críticas alrededor del Galatasaray. Frente a ese panorama, Turhan insistió con su teoría: “Con la salida de Icardi, el equipo se acabó por completo. Mira, puedes perder un partido, eso es lo que digo. Yo no me fijo en el resultado; me fijo en el juego que se practica”.

Pero el exjugador no se quedó solamente con el análisis y realizó un pedido concreto a la dirigencia del Galatasaray. “¿Icardi encontró equipo? Que lo traigan. Que venga, que esté dentro del equipo, que empiece en el mercado de invierno. Lo digo en serio”, afirmó, dejando en claro que pretende volver a verlo con la camiseta del club.

La importancia del delantero en Estambul explica, en parte, semejante reclamo. Durante su paso por el Galatasaray, Mauro Icardi disputó 134 partidos, convirtió 77 goles, entregó 25 asistencias y consiguió seis títulos de liga. Además, se transformó en el máximo goleador extranjero de la historia de la institución.

Piden por Mauro Icardi

Turhan también dejó una duda sobre las circunstancias que rodearon la salida del argentino, cuyo contrato terminó el 30 de junio. “¿El presidente (Dursun Özbek) no lo quería, o el presidente lo quería y el entrenador (Okan Buruk) no? Aquí hay algo”, planteó. Icardi había recibido una propuesta de renovación por cinco millones de dólares durante una temporada, cifra inferior a los diez millones que percibía.

Mientras tanto, el futuro del atacante de 33 años continúa abierto. Tottenham desistió recientemente de incorporarlo y tampoco avanzaron las negociaciones con Lazio, pese a que el club italiano llegó a ofrecer tres millones de dólares por temporada durante dos años. Ahora, Olympiacos y PAOK Salonica aparecen entre las alternativas para el ex Inter de Milán y PSG, que al ser jugador libre tiene margen para continuar negociando.