Mauro Icardi salió a confrontar al Ministerio de Transporte bonaerense después del anuncio de su inhabilitación preventiva para conducir. El futbolista rechazó la información difundida por el organismo y llevó la discusión a un punto concreto: qué licencia tiene actualmente y cómo, según su versión, obtuvo ese permiso en el exterior.

Desde su cuenta de X, Mauro Icardi publicó un mensaje cargado de insultos: "Hola, buenas. Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas".

La explicación sobre su documentación llegó acompañada de otra acusación. Icardi sostuvo que había entregado el registro argentino al convertirlo en uno europeo y cuestionó los motivos de la intervención oficial: "Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento".

Del lado del Ministerio, la comunicación había señalado que el jugador estaba "inhabilitado preventivamente" tras detectar una irregularidad en su documentación. Las autoridades habían informado que su licencia estaba vencida. Ese fue el punto que el delantero buscó refutar al asegurar que dispone de un permiso italiano cuya vigencia, según afirmó, se extiende hasta 2029.

El origen de la medida fue una grabación publicada por la China Suárez. En las imágenes, la actriz aparecía sin cinturón de seguridad y con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla mientras su pareja seguía manejando. Desde el organismo cuestionaron esa situación, además de señalar el problema con el registro del conductor.

Entre las condiciones comunicadas, el Ministerio de Transporte también indicó que, si Mauro Icardi se presentaba a solicitar una nueva licencia, tendría que someterse previamente a una evaluación para determinar su aptitud para conducir. Su respuesta pública se concentró en discutir el alcance de la inhabilitación y en acusar a las autoridades de buscar exposición mediática con el episodio.

Quedaron así enfrentadas dos versiones sobre la documentación: la irregularidad informada por el Ministerio y la vigencia del permiso extranjero invocada por el futbolista. En su descargo, el delantero no explicó la maniobra registrada en el video. Eligió centrar su defensa en la licencia y convertir el anuncio oficial en un cruce directo con las autoridades.