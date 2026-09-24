La vida de Celeste Somervell cambió durante unos días. A los 25 años, la deportista fue protagonista de una consagración histórica al conquistar la medalla de oro con la Selección de Chile de vóleibol femenino en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Sin embargo, apenas terminó la celebración, debió volver a su otra gran pasión: la docencia.

Desde hace dos años, Somervell trabaja como profesora en el Colegio Eliodoro Matte Ossa de San Bernardo, donde dicta clases de Biología y Ciencias Naturales para estudiantes que van desde séptimo básico hasta cuarto medio. Por eso, después de regresar de Argentina, dejó momentáneamente la camiseta de las “Guerreras Rojas” para ponerse nuevamente el guardapolvo.

Su regreso al establecimiento educativo estuvo acompañado por una cálida recepción. Sus compañeros la esperaron para felicitarla y sacarse fotos junto a la medalla de oro que había obtenido apenas unos días antes. Luego, la campeona continuó con sus actividades habituales y compartió el logro con sus alumnos más chicos.

El recibimiento de los estudiantes tuvo un significado especial para la docente y jugadora. “Se colgaban la medalla. Me decían que estaban orgullosos de mí. La verdad es que desde las ocho de la mañana ya tenía el corazón llenísimo”, relató Celeste Somervell en diálogo con Deportes 13.

Pero el reconocimiento más importante ocurrió durante el segundo recreo. Las autoridades del colegio reunieron a los alumnos de enseñanza media en la cancha para homenajear a la integrante de la Selección de Chile por su histórica actuación. Frente a toda la comunidad educativa, la profesora recibió una ovación que la tomó por sorpresa.

Lejos de vivirlo con tranquilidad, Somervell admitió que los nervios se hicieron presentes. “Me temblaban las piernas”, reconoció. Y explicó por qué la situación resultó tan particular: “Ahora se estaban mezclando estos dos mundos que tengo y me reconocieron al frente de todos, me hicieron un muy lindo gesto. Estaban todos los niños que les hago clases y aplaudían efusivamente”.

Una historia emotiva

La emoción también estuvo relacionada con el vínculo que construyó con sus estudiantes, muchos de los cuales siguen su carrera deportiva y estuvieron atentos a sus partidos. “Fue tan impactante y lindo, me llenó mucho el corazón. Es una imagen que voy a guardar para siempre”, expresó. Además, la profesora participa activamente en el equipo de vóleibol del colegio y acompaña a los alumnos en distintas competencias.

Mientras tanto, en Santa Fe, la selección chilena protagonizó una campaña perfecta: superó a Venezuela, Colombia, Argentina y Paraguay, al que derrotó 3-0 en la final. De esta manera, Celeste Somervell y sus compañeras consiguieron el primer título suramericano de la historia del vóleibol femenino chileno.