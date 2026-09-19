En medio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Maxi Rodríguez volvió a acercarse a la selección argentina y estuvo presente en el debut del combinado Sub-19 en el Coloso de Rosario. La Fiera aprovechó su visita para destacar la importancia del deporte en la formación de los jóvenes y también repasó distintos momentos de su carrera, especialmente aquellos que compartió con Lionel Messi.

La presencia del exjugador de Newell's tuvo además un componente especial por el escenario elegido. El Coloso es uno de los lugares más importantes de su historia futbolística y allí pudo acompañar al equipo juvenil dirigido por Diego Placente, quien fue compañero suyo durante su etapa como futbolista. Rodríguez resaltó el valor de que este tipo de competencias lleguen a las ciudades y tengan impacto más allá de lo estrictamente deportivo.

"El deporte te hace sacar a los chicos de la calle, te los educa a tener una disciplina", sostuvo Maxi Rodríguez, quien también hizo hincapié en los valores que transmite la práctica deportiva. Para el exmediocampista, el esfuerzo y el sacrificio forman parte de un proceso que excede al fútbol y que puede convertirse en una herramienta de crecimiento personal.

En esa misma línea, Maxi Rodríguez puso el foco en el rol que tienen las instituciones durante las primeras etapas de los futbolistas. Al referirse al trabajo realizado por la selección juvenil, destacó especialmente a Diego Placente y remarcó: "Los clubes tienen que entender que la etapa de formación es la más importante. El trabajo en conjunto siempre va a potenciar a los jugadores que vistan la camiseta de la selección".

Pero la conversación inevitablemente llegó a Lionel Messi y al reciente cierre de su ciclo con la selección argentina. Rodríguez prefirió mantener en reserva los detalles de las conversaciones privadas que mantiene con su excompañero: "Todo lo que hablo con Leo va a quedar entre nosotros". Sin embargo, sí dejó en claro la dimensión que tiene su figura: "Se va el más grande de todos de la selección argentina. Es el momento que no queremos que llegue".

El exfutbolista también imaginó lo extraño que será ver a la Selección Argentina sin Messi y destacó la huella que dejó durante todos estos años. "Va a ser difícil ver la camiseta número diez de la celeste y blanca que no diga Messi atrás. Nos va a parecer raro, pero todo lo que empieza en algún momento termina y hay que decirle gracias porque marcó un camino, un legado", expresó. Además, recordó el impacto que generaba el rosarino desde sus primeros pasos en los seleccionados juveniles: "Leo jugó otro deporte, no sé qué deporte jugó, pero nos hizo muy felices".

Uno de los momentos más distendidos apareció cuando le mencionaron el video que volvió a circular en redes sociales, en el que Maxi Rodríguez y Lionel Messi aparecen haciendo jueguitos durante la concentración del Mundial de Sudáfrica 2010. "Ese día me explotó el teléfono y no entendía por qué. Fue muy lindo recordar esos momentos, esos ratos de intimidad en las concentraciones, donde podemos divertirnos y hablar de muchas cosas que te quedan para siempre", recordó. Entre risas, agregó: "La pelota no se le caía a Leo, pero era porque él estaba más cómodo que yo ja", y completó: "Lo que hace Leo con la pelota es increíble e insuperable, lo ves y no lo podés creer".

Finalmente, cerca del campo de juego de Newell's, Maxi Rodríguez fue consultado por una posibilidad que ilusiona desde hace años a los hinchas: ver nuevamente a Lionel Messi con la camiseta rojinegra en una competencia oficial. La Fiera evitó alimentar especulaciones y dejó la decisión en manos del propio futbolista. "Como todo hincha del fútbol, hincha de la Lepra, uno sueña, pero bueno, nada, hasta ahí nomás", concluyó.