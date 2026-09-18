El mundial 2026 regala momentos incluso después de dos meses de haberse disputado. Harry Kane, goleador inglés, capitán de su selección y figura del Bayern Munich, contó detalles de su charla con Lionel Messi luego del épico triunfo de la Selección Argentina por 2-1 contra Inglaterra en la semifinal.

Para el delantero, fue un golpe duro y difícil la derrota ante Argentina, considerando que para su selección era el gran momento de poder llegar a una final del mundo luego de 1966. Pero el triunfo argentino terminó con la ilusión inglesa, y una nueva final para Lio Messi y Compañía.

“Para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera. Pero tengo muchísimo respeto por Messi", dijo Kane a Marca, remarcando además que "Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde".

Además, remarcó que post cotejo y triunfo argentino, lo abrazó al capitán, agregando que recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor. Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol".

Harry Kane es uno de los jugadores nominados al Balón de oro, en la pasada temporada marcó 73 goles siendo su mejor pretemporada, llevó a su selección y club a semifinales de las competencias principales, dominando la liga de Alemania. El Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan. Desde mi punto de vista, la temporada pasada ya es pasado. Ahora estoy centrado en esta y tengo ganas de ver qué más puedo hacer. Sé que se va a hablar mucho del Balón hasta octubre, porque es un gran premio", remarcando además que "Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación" y que "son dos de los mejores de la historia".