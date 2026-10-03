Maximiliano Salas recibió una durísima noticia después de la preocupación que generó su salida entre lágrimas del partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. El delantero de Independiente Rivadavia sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, deberá ser operado y tendrá por delante alrededor de ocho meses de recuperación.

La lesión se produjo sobre el cierre del encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, que terminó 1-1. Salas disputó una pelota con Renzo Giampaoli y, en el choque con el defensor del Lobo, su pierna izquierda quedó comprometida.

Inmediatamente, el atacante quedó tendido sobre el campo de juego con evidentes gestos de dolor. Los médicos de Independiente Rivadavia ingresaron para asistirlo y la imagen que más preocupó fue la del delantero entre lágrimas mientras era atendido.

La gravedad de la lesión recién pudo confirmarse este sábado, cuando Salas se sometió a los estudios médicos correspondientes. El diagnóstico determinó la rotura del ligamento cruzado anterior y ahora deberá pasar por el quirófano para comenzar una recuperación que se estima en unos ocho meses.

La baja representa un duro golpe para Independiente Rivadavia, que perderá a una de sus piezas importantes para lo que resta del año. El conjunto mendocino atraviesa además un gran momento en la tabla anual, donde marcha como líder con 52 puntos.

Salas había llegado a la Lepra en agosto de este año, cedido por River por un año y con una opción de compra. Desde su arribo disputó siete partidos y todavía no logró convertir, aunque se había transformado en una alternativa importante para el equipo conducido por Alfredo Berti.

La lesión de Salas también repercute en River. El delantero pertenece al Millonario y deberá regresar a la institución a mitad del próximo año, aunque los tiempos habituales de recuperación hacen posible que su alta médica llegue en una fecha cercana a ese momento.

El presente de Salas está muy lejos del protagonismo que había alcanzado durante su etapa en Racing. En la Academia fue una de las piezas importantes del equipo que conquistó varios títulos, entre ellos la Copa Sudamericana, y se convirtió en uno de los futbolistas más destacados del plantel.

Su llegada a River, sin embargo, no tuvo el mismo impacto. El delantero no consiguió afianzarse y terminó buscando una salida para sumar minutos, hasta recalar en Independiente Rivadavia.

Ahora, una lesión de gravedad lo obliga a detener su carrera por varios meses. Independiente Rivadavia pierde a una pieza importante para la recta final del campeonato y River deberá seguir de cerca la recuperación que podría marcar el regreso del delantero a Núñez.