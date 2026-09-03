La cuenta regresiva ya comenzó y una pregunta se instaló como una de las grandes incógnitas de la fecha: ¿Maxi Salas jugará contra River? Independiente Rivadavia visitará este domingo al Millonario en el Monumental, desde las 19.15, por la octava fecha del Torneo Clausura, pero la presencia del delantero todavía no está definida. Y detrás de la decisión aparece una cifra que puede cambiarlo todo: 500 mil dólares.

El atacante entrerriano, de 28 años, pertenece a River y se encuentra a préstamo en el conjunto mendocino por una temporada. En las condiciones de la cesión quedó establecido un acuerdo para que el futbolista no pueda enfrentar a su club de origen. Más allá del compromiso verbal entre las partes, también existe una cláusula económica que contempla un resarcimiento en caso de que Independiente Rivadavia decida utilizarlo ante el equipo de Núñez.

Por eso, la pelota no está solamente en los pies de Salas. La dirigencia de la Lepra deberá resolver si está dispuesta a desembolsar los 500 mil dólares para tener a una de sus principales figuras en un partido de máxima exigencia.

Salas llegó a Mendoza después de quedar marginado del plantel de River antes del comienzo de la pretemporada. El delantero no iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet y encontró en Independiente Rivadavia la continuidad que buscaba. Allí se ganó rápidamente un lugar entre los titulares y pasó a convertirse en una de las piezas ofensivas más importantes del equipo dirigido por Alfredo Berti.

La situación genera todavía más expectativa porque prescindir del atacante representaría un golpe importante para Independiente Rivadavia. Salas es una de las cartas principales de un equipo que viene siendo protagonista del campeonato y que ahora tendrá enfrente nada menos que al dueño de su pase, ante un Monumental que se prepara para una multitud.

No sería, además, la primera vez que un jugador cedido por River queda en el centro de una situación similar. El antecedente más reciente fue el de Ian Subiabre, quien estaba a préstamo en Tigre cuando el Matador enfrentó al Millonario. El extremo estuvo entre los suplentes en aquel encuentro, pero finalmente no ingresó. Sus imágenes posteriores en los festejos del vestuario generaron, incluso, malestar entre los hinchas riverplatenses.

Ahora la situación tiene otro protagonista y una diferencia sustancial: Salas es titular indiscutido en Independiente Rivadavia y su eventual ausencia se sentiría mucho más dentro del equipo mendocino.

El delantero tuvo un paso por River que terminó lejos de las expectativas. Disputó 37 partidos y marcó siete goles con la camiseta de la banda roja, mientras que en sus últimas presentaciones quedó marcado por la resistencia de parte de los hinchas. Su salida terminó concretándose y el préstamo a Mendoza le permitió relanzar su carrera.

Por eso, un eventual regreso al Monumental tendría todos los condimentos. Salas volvería al estadio que supo defender con la camiseta de River, pero esta vez como rival y con casi 85.000 personas en las tribunas. Los silbidos, en caso de jugar, parecen ser parte del escenario.

Sin embargo, todavía falta la decisión más importante. El jugador habría dado su palabra de no enfrentar al Millonario, pero el acuerdo también contempla una salida económica: si Independiente Rivadavia quiere tenerlo en cancha, deberá poner 500 mil dólares sobre la mesa.

Así, la novela de la fecha ya tiene protagonista, escenario y precio. La gran pregunta es si Alfredo Berti podrá contar con Maxi Salas este domingo o si la cifra pactada terminará dejando al delantero fuera del Monumental. La respuesta, por ahora, sigue abierta.