Máximo goleador y más: todos los números de Messi en la Selección Argentina

La Selección Argentina y el mundo del fútbol quedaron en shock luego de que Lionel Andrés Messi anunciara que se retiró de la selección argentina de fútbol. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, escribió en una sentida carta que compartió en su cuenta de Instagram.

La noticia marcó el fin de una era dorada en el fútbol argentino, ya que después de 21 años la Pulga dejará de defender al combinado nacional, con el que alcanzó la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022. Además, de las Copa América de 2021 y 2024; la Finalissima 2022; la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa del Mundo Sub-20 2005.

Dejando de lado su palmarés, desde su debut con la Mayor de la Albiceleste de la mano del entrenador José Pekerman en agosto de 2005 frente a Hungría donde fue expulsado, Messi consiguió.

Acumular 207 partidos

Convertir 125 goles

Repartir 66 asistencias y se convirtió así en el máximo goleador, asistidor y en el jugador con más presencias en la historia de la Selección.

Además, es el futbolista argentino con más mundiales disputados y uno de los unicos tres del mundo en figurar en seis convocatorias: estuvo presente en las ediciones de Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014 (finalista); Rusia 2018; Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá (finalista). En citas maximas, Leo acumuló 21 goles, el segundo máximo anotador histórico.

Otros números de Messi con la Selección Argentina

Es el máximo anotador histórico de las eliminatorias CONMEBOL (36 goles).

Posee el récord de más encuentros disputados en la historia de la Copa América (39 partidos en 7 ediciones).

6 títulos con la camiseta nacional: 4 títulos con la Mayor (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024) y 2 en Juveniles (Mundial Sub-20 (2005) y Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Futbolista con más partidos (34) y más victorias (23) en la historia de los Mundiales.