Minutos después de anunciar su retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi publicó un video en su cuenta de Instagram que no solo revolucionó al mundo deportivo, sino que también movió hasta el más íntimo sentimiento de todos sus seguidores. El mismo dura 120 segundos y fue musicalizado con el tema "Brindis", de Soledad Pastorutti.

Las imágenes comienzan con un Leo pequeño, respondiendo que su sueño es "jugar en la Selección Argentina". Perfectamente acompañado por la letra de la canción, las imágenes van recorriendo su paso por el fútbol vistiendo los colores celeste y blanco.

Allí, se pueden apreciar los momentos en los que Argentina no lograba culminar con el título de varios torneos y las lágrimas del capitán. También se muestran instantes junto a Diego Maradona, gambeteando a todos, anotando goles, uno atrás de otro, y levantando la copa en Qatar. "Siempre voy atrás de lo que siento", se escucha a La Sole de fondo. Luego, otra vez Messi en off: "Quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo con la Selección y sino, haberlo intentado todas las veces posible".

"Tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por los sueños, porque eso es la vida", cerró