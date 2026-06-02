A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección de Uruguay quedó envuelta en una preocupación que amenaza con modificar los planes de Marcelo Bielsa. Giorgian De Arrascaeta, uno de los futbolistas más talentosos y determinantes de la Celeste, sufrió una lesión muscular durante una práctica y su presencia en la Copa del Mundo parece haberse vuelto prácticamente imposible.

El mediocampista de Flamengo sintió una fuerte molestia en uno de sus gemelos mientras trabajaba junto al resto del plantel en el Complejo Celeste. Los gestos de dolor encendieron inmediatamente las alarmas y, tras una primera evaluación médica, todo apunta a que se trata de un desgarro que lo dejaría fuera de la máxima cita del fútbol mundial.

La noticia cayó como un balde de agua fría en Montevideo. De Arrascaeta era una de las principales cartas ofensivas del equipo de Bielsa y una pieza clave en la generación de juego. Su experiencia, talento y capacidad para romper líneas lo habían convertido en uno de los hombres llamados a liderar a Uruguay en Norteamérica.

La situación resulta todavía más dolorosa porque el volante de 32 años venía de superar una fractura de clavícula sufrida semanas atrás en un partido de Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes. Cuando parecía haber dejado atrás aquel obstáculo para llegar al Mundial, una nueva lesión volvió a cruzarse en su camino.

Ante este escenario, la Asociación Uruguaya de Fútbol y el cuerpo técnico ya comenzaron a analizar alternativas. Uno de los nombres que empezó a sonar con fuerza es el de Tiago Palacios. El mediocampista de Estudiantes habría integrado la lista preliminar confeccionada por Bielsa y aparece como una opción concreta para cubrir la vacante que dejaría el futbolista del Flamengo.

El reglamento de FIFA permite reemplazar a un jugador lesionado hasta 24 horas antes del debut, por lo que Uruguay todavía tiene margen para realizar modificaciones en su nómina definitiva.

Mientras se esperan los estudios que confirmen el diagnóstico, en la Celeste reina la preocupación. El Mundial está a la vuelta de la esquina y una de las máximas figuras del seleccionado parece quedarse sin la oportunidad de disputar el torneo más importante de su carrera.