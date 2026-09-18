Kylian Mbappé cambió de marca y la decisión sorprendió al mundo del fútbol. El delantero del Real Madrid y capitán de la selección francesa dejó atrás una relación de dos décadas con Nike y se convirtió en la nueva gran figura de On, la compañía suiza que prepara su desembarco en el mercado de los botines.

El cambio no es menor. Mbappé estuvo vinculado con Nike desde 2006, cuando todavía era un niño, y durante todos estos años se transformó en uno de los principales rostros de la marca. Ahora, después de finalizar el vínculo tras el Mundial, decidió aceptar el nuevo desafío de una empresa que hasta hace poco estaba asociada principalmente al running y al tenis.

La propia On confirmó el acuerdo y anunció que Mbappé será uno de sus embajadores globales. El francés, además, trabajará junto a los equipos de desarrollo de la compañía en el diseño y las pruebas de sus futuros productos para fútbol.

Y detrás de la operación aparece un nombre conocido por todos: Thierry Henry. El exdelantero francés, campeón del mundo en 1998, es actualmente el director de fútbol de On y tuvo un papel importante en la estrategia que terminó con la llegada de Mbappé a la compañía.

El movimiento también tiene una conexión especial con otra leyenda del deporte. On cuenta entre sus accionistas con Roger Federer, quien se incorporó a la compañía en 2019 y participa activamente en el desarrollo de productos, el marketing y la estrategia vinculada al alto rendimiento.

Así, Mbappé pasa a formar parte de un proyecto que busca llevar al fútbol una fórmula que On ya desarrolló en otras disciplinas: trabajar directamente con grandes atletas para crear productos de alto rendimiento. La compañía tiene previsto lanzar sus primeros botines de fútbol en 2027.

Una decisión que también mueve millones

Aunque los términos económicos completos del acuerdo no fueron revelados, distintos reportes habían señalado que Mbappé había recibido una propuesta de renovación de Nike cercana a los 20 millones de euros anuales. La información oficial de On, en cambio, confirmó que el nuevo vínculo contempla componentes económicos y participación accionaria, aunque sin precisar cifras.

El francés incluso presentó su nueva alianza en redes sociales, mostrando indumentaria de On y dejando atrás definitivamente la imagen que durante años lo identificó con Nike.

La salida del delantero representa un movimiento importante en el mercado de indumentaria deportiva. Mbappé se suma a otros futbolistas de primer nivel que eligieron marcas diferentes a Nike y Adidas, aunque las dos gigantes continúan concentrando buena parte de las grandes figuras del fútbol mundial.

Ahora, el francés tendrá un nuevo desafío fuera de la cancha: convertirse en la cara de una marca que quiere entrar con fuerza en el fútbol y que encontró en una de las máximas estrellas del planeta el nombre para iniciar esa nueva etapa.