El fin de temporada para Real Madrid no para de sumar capítulos escandalosos y esta vez fue la reprobación generalizada del Bernabéu a su máximo estrella, Kylian Mbappe, al término del segundo tiempo del partido por la 36ª fecha de la Liga que ya consagró al Barcelona.

El Merengue volvía a casa luego de su caída en el Camp Nou, donde se desató la vuelta olímpica y no estuvo presente el francés, quien aprovechando su ventana sin partido por lesión, viajó a Italia para distraerse.

El problema es que los hinchas del Madrid creen que el campeón del mundo está demasiado distraído, poco preocupado por el presente de su equipo que no ganó nada en la temporada 2025/26 y gastó fortunas en jugadores, incluido él.

Finalmente fue victoria del Real por 2 a 0 ante Real Oviedo, partido que contó con la presencia como titular del argentino Franco Mastantuono en la posición de extremo por la derecha.

Mbappé ingresó a jugar los últimos 10 minutos por el inglés Jude Bellingham y fue silbado por el inmenso estadio tres minutos más tarde que se haya retirado el ex River para permitir el ingreso de Yáñez

La situación no pasó desapercibida por nadie y como consecuencia de eso, Mbappé fue de los más buscados por la prensa al término del compromiso.

Primero, el delantero se metió rápido en el vestuario, pero luego entendió que lo mejor era salir a hablar y a juzgar por los resultados, la situación empeoró.

Su palabra

“Acá estoy para hablar por mi boca”, se predispuso en la zona mixta el jugador. “El Míster ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla”, tiró con fuerza.

Álvaro Arbeloa vive sus últimos días como técnico del Real Madrid.

Según entendió el futbolista, cuando Álvaro Arbeloa le explicó las razones por las cuales iría al banco en el partido de hoy, el responsable táctico del primer equipo lo consideraba como última opción. “Me ha dicho que soy el cuarto por detrás de Mastantuono, Vinicius y Gonzalo García”, amplió.

La respuesta de Arbeloa no se demoró, aunque palpando el grado de conflicto que la situación despertaba, el técnico sólo se limitó a decir: “Me habrá interpretado mal”.

Arbeloa no continuará la próxima temporada como técnico del Real Madrid, Mbappé sí, pero deberá trabajar duro para revertir el complejo presente.