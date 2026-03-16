La vida sentimental de Ester Expósito volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que surgieran versiones explosivas sobre su vínculo con Kylian Mbappé. Según trascendió en las últimas horas, la relación entre la actriz española y el futbolista francés habría comenzado cuando ella todavía estaba en pareja con Nicolás Furtado, reconocido por su papel en El Marginal.

La información se dio a conocer en el programa Mitre Live, donde el periodista Juan Etchegoyen entrevistó al comunicador español Roberto Antolín, quien lanzó una fuerte afirmación sobre el origen del supuesto romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé, generando un gran revuelo tanto en medios como en redes sociales.

Durante la charla, Roberto Antolín sorprendió al revelar detalles que, según dijo, circulan dentro del ambiente mediático europeo. “Atención a todos los portales porque lo que me han contado es terrible: la relación de Ester Expósito con Mbappé comienza cuando ella estaba saliendo con el actor Nicolás Furtado”, afirmó el periodista español.

De acuerdo con la versión que comenzó a difundirse, Ester Expósito y Kylian Mbappé habrían empezado a hablar entre 2021 y 2023, justamente en el período en el que la actriz mantenía una relación estable con Nicolás Furtado, lo que habría generado un escenario sentimental mucho más complejo de lo que se conocía públicamente.

En ese sentido, Roberto Antolín fue aún más directo al contar lo que le habrían revelado sus fuentes. “Ester y Kylian empiezan a hablar cuando ella estaba en pareja con Furtado. Incluso me dicen que llegaron a verse en ese momento”, aseguró el periodista desde Madrid durante la entrevista.

Pero las declaraciones no quedaron allí. Según explicó Roberto Antolín, los encuentros entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se habrían producido a espaldas de Nicolás Furtado, algo que habría generado tensiones dentro de la pareja. “Ester se veía a espaldas de Furtado con Kylian Mbappé”, sostuvo el comunicador.

Además, el periodista deslizó que esta situación habría sido uno de los factores que terminó desencadenando la ruptura entre Ester Expósito y Nicolás Furtado. “A mí me cuentan que incluso el detonante de la separación de Furtado y Ester fue esta relación que ella tenía con el futbolista francés”, explicó Roberto Antolín.

Por el momento, ni Ester Expósito, ni Nicolás Furtado, ni Kylian Mbappé realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones que comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas, aunque el tema ya genera un enorme impacto en los medios internacionales y en las redes sociales.