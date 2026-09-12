Los memes sobre Kylian Mbappé se multiplicaron en los últimos años y muchos de ellos lo presentan como una especie de líder autoritario por la influencia que ejerce en los vestuarios y, especialmente, dentro de la Selección de Francia. El delantero del Real Madrid habló sobre esas imágenes y, aunque reconoció el componente humorístico, puso un límite cuando las comparaciones involucran a personajes relacionados con tragedias históricas.

El capitán de Les Bleus aseguró que comprende que buena parte de las publicaciones nacen como una simple broma futbolera. Sin embargo, consideró que existe una diferencia importante cuando el chiste toma como referencia a personas responsables de hechos que provocaron un enorme sufrimiento. “En parte es gracioso porque se nota que, para algunas personas, es solo una broma. Y en parte no es tan gracioso porque sabemos el daño que personas así han causado a lo largo de la historia”, explicó en diálogo con France Football.

En ese sentido, Mbappé fue contundente al despegarse de cualquier vínculo con esas figuras. “Ser comparado con personas que asesinan a gente, que han hecho sufrir a millones y millones de personas… No creo que yo haya hecho algo así en mi vida”, sostuvo el atacante francés, quien entendió que el fenómeno también refleja determinadas conductas que exceden al mundo del fútbol.

El futbolista del Real Madrid profundizó su análisis y apuntó directamente a la falta de conciencia que puede existir detrás de algunas publicaciones. “A veces pone de manifiesto que hay una falta, una falta de conciencia, a veces política, a veces humana, entre la gente”, afirmó Kylian Mbappé, aunque aclaró que puede distinguir perfectamente entre una broma inocente y una referencia que cruza un límite.

Dentro del vestuario francés también surgió un apodo relacionado con esa imagen de poder: “Mobut”. El nombre hace referencia a Mobutu Sese Seko, histórico gobernante de Zaire durante más de 30 años. En este caso, sin embargo, Mbappé explicó que el término tiene un origen mucho más liviano y está relacionado con una cargada interna entre compañeros. “Con él es solo por diversión”, manifestó al hablar de Ousmane Dembélé y del sobrenombre utilizado dentro del seleccionado.

Además, el capitán francés habló sobre la manera en la que convive con los cuestionamientos que recibe permanentemente. “Creo que tengo una relación sana con las críticas. Hay críticas constructivas y otras un poco más absurdas. No me asustan cuando tengo que tomar una decisión. No me digo a mí mismo que voy a ser criticado. Si sé que, para mí, es la decisión correcta, o que quizás no lo sea pero es necesaria, creo que mis acciones pasadas lo han demostrado: sigo adelante”, expresó.

Kylian Mbappé puso un freno a los memes

La imagen de Mbappé como una figura de enorme influencia comenzó a tomar todavía más fuerza desde que fue elegido capitán de Francia en 2023. Su peso dentro del seleccionado y su protagonismo en los equipos donde juega alimentaron todo tipo de representaciones en las redes sociales, aunque el propio futbolista dejó en claro que el humor tiene un límite cuando las referencias elegidas remiten a personajes vinculados con hechos atroces.

Mientras tanto, Kylian Mbappé aparece entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026 y es uno de los grandes candidatos a quedarse con el máximo reconocimiento individual. En la lista también figuran los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, por lo que la definición del prestigioso premio volverá a tener una fuerte presencia de figuras de primer nivel del fútbol mundial.