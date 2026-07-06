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EL INGENIO POPULAR JAMÁS DESCANSA

Los mejores memes y cargadas a México, eliminado del Mundial 2026

El elenco azteca perdió 3 a 2 con Inglaterra, se volvió a quedar afuera en octavos y las redes estallaron.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 06 de julio de 2026 a las 07:32
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La derrota de México ante Inglaterra desató la creatividad en redes.

México quedó eliminado del Mundial 2026 de local, luego de perder 3 a 2 con Inglaterra en el Estadio Azteca en el Distrito Federal y volvió a chocarse con la pared de los octavos de final, instancia que no supera hace 40 años. Enseguida, estallaron los memes y cargadas en redes. 

Uno de los memes más virales

El ingenio popular, recordó lo que pasó con Ecuador y las supuestas amenazas

Las redes sociales estallaron con memes tras la eliminación de México a manos de Inglaterra. Muchos ecuatorianos reaccionaron de otra manera que agradeciendo a los ingleses por cobrarse esta revancha.

El internet, tras la dolorosa eliminación de México ante Inglaterra, los memes han inundado las redes sociales

 

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