México quedó eliminado del Mundial 2026 de local, luego de perder 3 a 2 con Inglaterra en el Estadio Azteca en el Distrito Federal y volvió a chocarse con la pared de los octavos de final, instancia que no supera hace 40 años. Enseguida, estallaron los memes y cargadas en redes.

Uno de los memes más virales

El ingenio popular, recordó lo que pasó con Ecuador y las supuestas amenazas

Las redes sociales estallaron con memes tras la eliminación de México a manos de Inglaterra. Muchos ecuatorianos reaccionaron de otra manera que agradeciendo a los ingleses por cobrarse esta revancha.

El internet, tras la dolorosa eliminación de México ante Inglaterra, los memes han inundado las redes sociales