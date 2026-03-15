El rendimiento de Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula Uno este domingo generó repercusiones también fuera del paddock. A casi 20 mil kilómetros de distancia, en Argentina, uno de los que celebró el resultado fue Bizarrap, amigo y seguidor del piloto desde sus primeros pasos, quien compartió en redes sociales un meme para festejar el punto conseguido en la carrera.

El reconocido productor publicó una placa oficial de Alpine en la que se destacaba el décimo puesto logrado por el piloto argentino en Shanghai. A esa imagen le sumó un gif del entrenador italiano Carlo Ancelotti fumando un cigarrillo en el banco de suplentes, una escena que suele viralizarse en redes y que utilizó con tono humorístico para acompañar el festejo.

El punto llegó después de una carrera muy exigente para el argentino: en una competencia con varios incidentes, Colapinto logró mantenerse en pista pese a sufrir daños en su monoplaza tras un toque con Esteban Ocon, lo que terminó condicionando el rendimiento del auto durante gran parte de la prueba.

Sin embargo, el propio piloto no quedó del todo conforme con el resultado. Tras la carrera reconoció que, si bien sumar siempre es importante, esperaba más: "Fue bueno haber sumado, pero triste por conseguirlo de suerte porque se quedo Max (Verstappen) sino no sumaba. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros".