En una noche para el olvido, Memphis Depay fue el protagonista negativo en la caída de Corinthians ante Estudiantes de La Plata. El neerlandés, que hace poco había acordado renovar su contrato con el Timão luego de una serie de conflictos con el club, falló un penal en los últimos instantes del partido y no pudo enviar la serie contra el Pincha a la definición desde los doce pasos. Esta nueva derrota amplió un curioso historial negativo del delantero: volvió a quedar eliminado ante un club argentino y sumó su cuarta caída en cinco cruces.

Su particular historial desde que llegó a Corinthians sumó otro capítulo luego de lo que fue su primera victoria, justamente ante Rosario Central, en los octavos de final de esta Copa Libertadores. Sin embargo, el saldo negativo que se amplió anoche arrancó en 2024. El primer antecedente fue en las semifinales de la Copa Sudamericana 2024, el conjunto paulista quedó eliminado frente a Racing. Un año después, el Timão perdió los dos partidos de la fase de grupos de la Sudamericana 2025 ante Huracán. A esto se le suma el encuentro de anoche donde el elenco brasileño volvió a quedar afuera frente a un argentino, esta vez ante Estudiantes al caer 0-1 de local.

El penal que terminó en otra eliminación

La caída ante Estudiantes tuvo un cierre especialmente doloroso para Depay. Cuando Corinthians necesitaba un gol para igualar la serie y llevar la definición a los penales, el árbitro sancionó una mano de Leandro González Pírez luego de una revisión del VAR. En el octavo minuto de descuento el neerlandés se hizo cargo de patear, pero su remate se fue muy por encima del travesaño y el Pincha aseguró su clasificación a las semifinales de la Libertadores después de 17 años.

Recordemos que el mes pasado, Depay acordó una renovación por dos años con el conjunto paulista, luego de que en primera instancia el club decidiera no hacerlo. Tras la amenaza del neerlandés con iniciar acciones legales, los dirigentes del Timão recularon y decidieron firmar una renovación por 7.6 millones de dólares anuales hasta 2028. En total, sumando la refinanciación de deudas anteriores por derechos de imagen, palcos exclusivos, vivienda pagada y porcentajes por objetivos se calcula que a Corinthians esto le costó unos 27 millones de dólares.