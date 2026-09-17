En el duelo que definió a un nuevo semifinalista, Estudiantes le ganó por 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena y se metió en semifinales de la Copa Libertadores 2026. Con el tanto de Alexis Castro, el Pincha se quedó con la serie luego del empate 1-1 de la ida en UNO y, con otro triunfo de visitante, sacó boleto entre los cuatro mejores por primera vez desde 2009. En el final, un penal fallado por Memphis Depay le impidió al Timão igualar la llave.

No fue una serie brillante a nivel juego, pero el final de la misma pagó casi toda la monotonía previa con emociones que terminaron cayendo del lado pincharrata. Luego de un primer tiempo casi sin nada para resaltar, Estudiantes inició el complemento mejor plantado y, pese a que sufrió la salida por lesión de Joaquín Correa, logró estar un poco más cerca del gol hasta que muy cerca del epílogo un desborde de Tomás Palacios encontró el remate espléndido de Castro, que marcó su segundo gol en la serie para hacer la diferencia en favor del Pincha.

La reacción de un Corinthians con pocos argumentos ofensivos fue empujar contra un Pincha que incluso tuvo el segundo de contra, y, pese a tener esos avances controlados debió sufrir hasta el último segundo. Un envío al corazón del área fue frenado con el brazo por Leandro González Pírez y el árbitro Jesús Valenzuela cobró penal a instancias del VAR. Memphis Depay tuvo el empate y los penales, pero su disparo salió por encima del travesaño.

Memphis la mandó a las nubes y el Pincha se llevó la clasificación ante Corinthians.

Triunfo épico de un Estudiantes que volvió a tirar de su historia copera y, a pesar de lo mal que le supo el 1-1 en la ida, volvió a ganar de visitante y se metió en las semis de la Copa Libertadores, instancia donde no llegaba desde su última conquista en 2009. Ahora, espera por el ganador de Flamengo e Independiente del Valle, serie que tiene a los brasileños en ventaja y podría reeditar el último duelo de 2025 entre ambos.

El golazo de Castro

A tres minutos para el final del tiempo reglamentario, una jugada puso Estudiantes a un paso de las semis. Palacios se la jugó y llegó al fondo por la izquierda, alcanzó a sacar el centro antes de que la pelota se le fuera y encontró a un Castro que, con una volea espectacular, estableció la ventaja para el Pincha.

Memphis erró el penal clave

Eran ya los últimos segundos del encuentro, Estudiantes abrazaba la clasificación. Sin embargo, un penal insólito de González Pirez complicó tremendamente aquella gesta. En el séptimo minuto de descuento, el defensor sacó el brazo derecho para frenar un centro que cayó contra el área. Luego de un llamado del VAR, el árbitro Jesús Valenzuela sancionó la pena máxima. Depay tuvo la tanda de penales en sus pies, sin embargo mandó la pelota por encima del arco de Fernando Muslera y, de esta manera, el Pincha logró la victoria.

Muslera apareció ante Bidú

En la única llegada significativa del Corinthians, el arquero uruguayo se hizo presente para despejar el peligro. Matheus Bidú recibió por la izquierda una pelota larga, fue recortando para el centro y sacó un remate bajo que se quería meter contra el palo pero que Muslera manoteó al córner.

Tobio Burgos tuvo la más clara

Sobre los últimos minutos de la primera parte, el extremo del Pincha tuvo la ocasión más importante de un partido muy chato. Luego de una llegada al fondo de Baltasar Rodríguez, su centro se desvió en el camino y le quedó a un Tobio Burgos que la tomó de primera como venía, pero su tiro se fue por el costado del arco paulista.

¿Penal de González Pirez?

En los primeros minutos de partido, Estudiantes zafó de una situación comprometida luego de que un agarrón del zaguero ex River sobre el argentino Rodrigo Garro no fuera considerado por el venezolano Jesús Valenzuela como infracción. El ex Instituto se le escapaba al central en un córner y González Pirez lo tomó de la camiseta, sin embargo el juego siguió.

Formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Carrillo y Allan; Kaio César, Rodrigo Garro y Breno Bidón; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

TV: Fox Sports y Disney+.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Neo Química Arena.

La previa

El Pincha deberá mostrar nuevamente su carácter para jugar de visitante, condición en la que no perdió en cinco de sus últimos seis partidos en fase eliminatoria de la Libertadores, con cuatro vallas invictas. El empate de local lo obliga a salir a buscar en São Paulo el boleto a semis, como hizo en su pasada serie ante Universidad Católica, donde goleó a los chilenos por 3-0 en Santiago.

El elenco de Alexander Medina viene de vencer 2-1 a Platense con un gol agónico de Guido Carrillo, resultado que le permitió reencontrarse con el triunfo en el torneo argentino. Para este juego la baja será Gastón Benedetti, suspendido por acumulación de amarillas, que será reemplazado por Tomás Palacios, quien retorna al equipo tras una lesión en una inédita posición de lateral izquierdo.

Carrillo viene de darle el triunfo sobre la hora al Pincha por el Torneo Clausura.

Del otro lado, Corinthians no pasa un buen momento en el Brasileirão y acumula cinco derrotas al hilo, por el momento está 14° y mira de reojo el descenso. Sin embargo, la Copa Libertadores muestra otra historia. El conjunto paulista ganó el Grupo E con 11 puntos y eliminó a Rosario Central en octavos de final, después del 0-0 en Rosario y el triunfo 1-0 como local. Además, llega con un dato que alimenta su confianza: avanzó en 7 de las 8 series anteriores en las que empató como visitante el partido de ida.

Hubo solamente tres partidos previos entre Corinthians y Estudiantes. El antecedente inmediato es el 1-1 de la ida en UNO hace una semana, pero hay una historia reciente que todavía está presente: en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, el Timão ganó 1-0 en Brasil y el Pincha se impuso 1-0 en La Plata. La serie terminó definiéndose por penales y el conjunto brasileño avanzó 3-2 desde los doce pasos.