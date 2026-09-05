Tras la caída del sábado pasado en Jujuy, Los Pumas buscaban revancha en la serie de preparación contra Australia en Mendoza y en el estadio Malvinas Argentinas terminó empatando 28 a 28.

Fue muy valiosa la remontada alcanzada por el equipo dirigido por Felipe Contepomi ya que en los últimos minutos jugó en inferioridad numérica por las amarillas a Lucio Cinti a falta de 13 minutos y dos más tarde de Santiago Carrera. La novedad en la formación albiceleste fue la inclusión de Nicolás Roger como apertura.

El comienzo fue muy difícil y parecía que la noche se convertía en pesadilla para los argentinos que rápidamente perdían por 14 ante los Wallabies. Desde ese lugar comenzaron a ajustar y encontraron los caminos para llegar al try y sumar para volver al juego.

Formaciones

Argentina: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Nicolás Roger y Simón Benítez Cruz; Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Pablo Matera (capitán); Efraín Elías y Franco Molina; Pedro Delgado, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Filipo Daugunu; Ben Donaldson y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Josh Canham; Taniela Tupou, Billy Pollard y Angus Bell.

La previa

El encuentro se jugará este sábado a las 18 en el Estadio Malvinas Argentinas emplazado en el Parque General San Martín de la capital cuyana y será arbitrado por James Doleman (Nueva Zelanda), quien contará con los asistentes Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda) y Gianluca Gnecchi (Italia).

En lo que respecta al equipo que cayó en Jujuy la semana pasada, Felipe Contepomi realizará cuatro cambios en el elenco inicial, ingresaran Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger, y saldrán Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli (Guido Petti pasó a la tercera línea y Santiago Carreras de fullback). Por el lado de los finishers, se destacan los ingresos de dos posibles debutantes: el mendocino Facundo Cardozo y el cordobés Mateo Soler.

Facundo Cardozo, jugador formado en Teqüe de Mendoza y con actualidad en Universitario de Tucumán, fue campeón con Dogos XV en el 2024 y este año estuvo presente en Tarucas, la franquicia tucumana. A su vez, en 2025 fue parte del plantel de Argentina XV que disputó la gira europea ante Munster y Bristol Bears. Mateo Soler, hijo de Facundo Soler que fue jugador de Los Pumas, se formó en Tala Rugby Club, y actualmente juega en Dogos XV, donde además de ser campeón en 2024, fue el MVP en el 2026. Con Los Pumitas disputó el Oceania U20 Championship en 2022 y el Mundial M20 de 2023. En 2024 recibió su primera convocatoria a Los Pumas.