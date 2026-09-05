Tras la caída el pasado sábado en Jujuy, en la cancha de Gimnasia y Esgrima de la provincia norteña, el seleccionado argentino de rugby -Los Pumas- se preparan para la revancha ante Australia en Mendoza, lo que además significará la última presentación del año para el combinado nacional en nuestro país.

El encuentro se jugará este sábado a las 18 en el Estadio Malvinas Argentinas emplazado en el Parque General San Martín de la capital cuyana y será arbitrado por James Doleman (Nueva Zelanda), quien contará con los asistentes Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda) y Gianluca Gnecchi (Italia).

En lo que respecta al equipo que cayó en Jujuy la semana pasada, Felipe Contepomi realizará cuatro cambios en el elenco inicial, ingresaran Pedro Delgado, Efraín Elías, Franco Molina y Nicolás Roger, y saldrán Francisco Moreno, Tomás Lavanini, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli (Guido Petti pasó a la tercera línea y Santiago Carreras de fullback). Por el lado de los finishers, se destacan los ingresos de dos posibles debutantes: el mendocino Facundo Cardozo y el cordobés Mateo Soler.

Facundo Cardozo, jugador formado en Teqüe de Mendoza y con actualidad en Universitario de Tucumán, fue campeón con Dogos XV en el 2024 y este año estuvo presente en Tarucas, la franquicia tucumana. A su vez, en 2025 fue parte del plantel de Argentina XV que disputó la gira europea ante Munster y Bristol Bears. Mateo Soler, hijo de Facundo Soler que fue jugador de Los Pumas, se formó en Tala Rugby Club, y actualmente juega en Dogos XV, donde además de ser campeón en 2024, fue el MVP en el 2026. Con Los Pumitas disputó el Oceania U20 Championship en 2022 y el Mundial M20 de 2023. En 2024 recibió su primera convocatoria a Los Pumas.

Los Pumas vuelven a medirse con Australia, tras la derrota en Jujuy. Foto: Luis Alberto Amaolo

Probables Formaciones

Argentina-Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado; 4. Efraín Elías y 5. Franco Molina; 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Nicolás Roger; 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró; 15. Santiago Carreras. Entrenador, Felipe Contepomi. Como suplentes van 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou y 23. Mateo Soler.

Australia-Wallabies: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou; 4. Josh Canham y 5. Jeremy Williams; 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (capitán); 9. Ryan Lonergan y 10. Ben Donaldson; 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen; 15. Tom Wright. Entrenador, Less Kiss. Los suplentes serán: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon y 23. Isaac Henry.