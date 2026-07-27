Un video generado con inteligencia artificial del periodista Antonio Laje, una falsa nota que imita a Infobae, la imagen de Lionel Messi y una plataforma de inversión que promete ganancias extraordinarias. Ninguno de esos elementos aparece por casualidad, forman parte de una estafa que circula en redes sociales, sobre todo en Facebook y utiliza distintas técnicas para convencer a las víctimas de realizar transferencias.

La página www.chequeado.com reconstruyó el paso a paso de la maniobra y verificó que las plataformas de trading utilizadas para captar el dinero, EvoStock y Evo Plata, no figuran registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y fueron advertidas por organismos reguladores de otros países.

El anzuelo: un video falso en Facebook

La estafa comienza con una publicación patrocinada en Facebook que muestra un video generado con IA (Inteeligencia Artificial) en el que Antonio Laje aparentemente promociona una plataforma llamada Evo Plata. El video es falso, como confirmó el propio periodista a Chequeado. Al hacer clic, el usuario es dirigido a una falsa nota que imita a Infobae. Esta modalidad se conoce como celeb-baiting (“cebo con celebridades”): los ciberdelincuentes utilizan la imagen, la voz o la identidad de periodistas, deportistas, empresarios y otras figuras públicas -muchas veces mediante IA- para generar confianza y convencer a las víctimas de que la inversión es legítima.

Además del uso de IA, la campaña incorpora mecanismos para dificultar la detección del fraude por parte de las plataformas. En lugar de dirigir directamente a la falsa nota, el anuncio pasa por una cadena de redireccionamientos que desemboca en el dominio argentinamundial.com.

Un análisis realizado por Ana Haydée Di Iorio, directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad FASTA, y Bruno Constanzo, director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (InFo-Lab) de la misma universidad, detectó que el enlace muestra contenidos diferentes según desde dónde se acceda: puede dirigir a la falsa nota que imita a Infobae o redirigir mediante un código HTTP 302 a una publicación legítima de Amazon.

Estafa en redes: Falso video de Laje y Messi promueve fraudes

Consultada la compañía EvoStock Ltd rechazó cualquier vínculo con Evo Plata. En su respuesta, sostuvo que no tiene relación, afiliación, participación accionaria ni conexión operativa alguna con ninguna entidad o plataforma que opere bajo el nombre “Evo Plata”, y que no autorizó a terceros a usar su marca o identidad corporativa en relación con ese sitio.

Una falsa nota periodística

Una vez dentro del sitio, el usuario encuentra una página que copia el diseño de Infobae y simula ser una nota periodística. El título afirma: “Antonio Laje presentó Evo Plata junto a Lionel Messi, la plataforma argentina del Mundial 2026 que arranca con un aporte de 145.000 pesos argentinos y suma de regalo el Bono de Activación Mundial. Cupos limitados por servidor”.

El artículo combina varios recursos habituales en este tipo de fraudes: utiliza la imagen de Laje y Messi para generar credibilidad, vincula la supuesta inversión con el Mundial 2026, promete un “bono de activación” para incentivar la primera transferencia y crea sensación de urgencia con frases como “cupos limitados”.

La llamada del supuesto asesor

La falsa nota redirige de manera insistente hacia un formulario donde se solicita un nombre y un número de teléfono. periodistas de Chequeado completaron ese formulario para reconstruir cómo continúa la maniobra. A los pocos minutos, un operador que utilizó un nombre ficticio se comunicó telefónicamente. Durante la conversación hizo preguntas sobre la edad, el trabajo y si la persona se encontraba en su casa o en una oficina.

Mientras tanto, envió por mensaje de texto un enlace para ingresar a una plataforma de trading cuya dirección web es: evostock.com. En otras ocasiones, el llamado proviene de números internacionales (con características correspondientes a la India y Pakistán) y el link redirige a otro sitio similar: evo-plata.com.

El supuesto asesor guía cada uno de los pasos de la navegación. Primero muestra una pantalla con cotizaciones que cambian constantemente entre rojo y verde para simular movimientos del mercado financiero. Luego, dirige al usuario hacia otra pestaña donde aparece una tarjeta virtual con un saldo inicial de 10,000 pesos, dando la impresión de que la cuenta ya comenzó a generar dinero.

A medida que avanza la conversación, la presión comercial aumenta. El operador ofrece un “bono operativo” del 50%: asegura que si la persona deposita $ 300 mil, la plataforma acreditará automáticamente otros $ 150 mil. También promete rendimientos de entre el 35% y el 40%, incluso desde la primera semana.

Cuando este medio consultó si Messi realmente promocionaba la plataforma, el operador respondió: “Sí, él estuvo haciendo publicidades”. Sin embargo, no existe evidencia de que el futbolista tenga relación con Evo Plata o Evo Stock. .

Ante la consulta de Chequeado, EvoStock negó haber autorizado publicidad alguna con la imagen de Laje o Messi, y afirmó que no promociona sus servicios mediante celebridades. Sin embargo, la empresa no explicó por qué un operador vinculado a su plataforma afirmó telefónicamente a este medio que Messi “estuvo haciendo publicidades”.

Según especialistas en fraude financiero, el primer depósito suele fijarse en un monto relativamente bajo para disminuir la resistencia inicial de la víctima. Una vez realizada la transferencia, los operadores intentan convencerla de seguir enviando dinero mediante ganancias simuladas en la plataforma.

Cuando el usuario intenta retirar los fondos, comienzan los pedidos de nuevos pagos por impuestos, gastos administrativos o comisiones. El retiro finalmente no se concreta y los operadores dejan de responder, según reconstruyó Chequeado en base a especialistas y denuncias de usuarios en redes.

“Esto claramente es una estafa, es algo clásico: porque todo lo que están haciendo está basado en una mentira y básicamente la gente pone plata y nunca la puede sacar”, explicó a este medio Pablo Sabbatella, investigador de Seguridad Operativa Web3 y miembro de Security Alliance, una ONG sobre ciberseguridad en criptomonedas.

“Dice que son 8.500 cupos y que tenés que poner 145.000 pesos. O sea, juntan 1.232.500.000 depesos y el rendimiento estimado en 30 días es de 43.500 pesos. Eso es una TNA del 360%. Si te pagan el 360% anual a mí me hace ruido”, advirtió a este medio Julián Castelucci, profesor de Finanzas Corporativas Avanzadas en la Universidad Católica Argentina.