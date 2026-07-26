El Mundial 2026 marcó un récord histórico para TikTok al alcanzar 1,2 billones de visualizaciones de contenido relacionado con el torneo. La plataforma también registró 28.000 millones de visualizaciones en la cuenta oficial @fifaworldcup, consolidándose como uno de los principales espacios de consumo de contenido deportivo durante la competencia.

TikTok es una red social de origen chino operada por la empresa ByteDance, diseñada para crear, editar y compartir videos cortos en formato vertical. Permite a los usuarios añadir música, filtros y efectos especiales de manera muy intuitiva







Además, los usuarios compartieron 22 millones de videos con hashtags vinculados al Mundial, mientras que las transmisiones en vivo de los broadcasters oficiales acumularon 660 millones de visualizaciones únicas. A esto se suman 520 millones de visitas al Hub oficial del torneo y más de 12 millones de publicaciones con el hashtag #FIFAWorldCup, un crecimiento cercano al 1.700% respecto a la edición de Qatar 2022.

Mundial 2026: TikTok alcanzó 1,2 billones de visualizaciones

La estrategia de TikTok también apostó por el contenido generado por creadores. Un total de 30 corresponsales de 22 países mostraron el detrás de escena del Mundial con acceso a entrenamientos, conferencias de prensa y partidos, reforzando el acuerdo entre la plataforma y la FIFA para acercar la experiencia del torneo a nuevas audiencias y ampliar el alcance del evento mucho más allá de los 90 minutos de cada encuentro.