Carlos Tevez tuvo una carrera que pocos futbolistas argentinos pueden contar. Brilló en Boca, conquistó Europa con las camisetas de Manchester United, Manchester City y Juventus, y compartió vestuario con algunas de las máximas figuras del fútbol mundial. También tuvo el privilegio de jugar en la Selección Argentina junto a Lionel Messi. Con semejante recorrido, elegir a los mejores compañeros no era una tarea sencilla.

En la cuenta regresiva para su partido despedida, que se realizará el próximo 20 de diciembre en la Bombonera, el Apache participó de una distendida entrevista se animó a elegir su equipo ideal entre todos los futbolistas con los que compartió cancha. El resultado fue una formación de auténtico lujo: Messi y Cristiano Ronaldo juntos en ataque, una defensa con campeones del mundo y un mediocampo que combina talento, jerarquía y personalidad.

La lista reúne nombres que marcaron distintas épocas del fútbol internacional. Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes y Wayne Rooney son algunos de los elegidos por el exdelantero, que también se incluyó en la formación.

Un solo jugador de Boca y una ausencia que le dolió

Una de las decisiones que más llamó la atención fue la elección de Hugo Benjamín Ibarra como lateral derecho. Entre tantos futbolistas de primer nivel con los que compartió vestuario, Tevez se quedó con el histórico defensor xeneize y no dudó en explicar su elección.

"De lateral, que haya jugado como el Negro, no recuerdo ninguno. Para mí, el mejor lateral derecho con el que jugué", destacó sobre Ibarra.

Sin embargo, hubo otro nombre que estuvo muy cerca de integrar su formación: Rolando Schiavi. El histórico defensor de Boca, protagonista de una de las etapas más recordadas del club, quedó afuera de la nómina y el propio Tevez reconoció que le costó tomar esa decisión.

"Me cuesta dejar al Flaco afuera", confesó.

Messi, Cristiano y una postal que sueña con ver en la Bombonera

La entrevista también dejó lugar para hablar de su despedida, que tendrá a Lionel Messi entre los invitados confirmados. La presencia del capitán argentino le dará un atractivo especial a una noche que promete reunir a varias generaciones de futbolistas.

Pero Tevez tiene otro deseo: conseguir que Cristiano Ronaldo también viaje para participar del homenaje. El portugués fue compañero suyo en Manchester United y juntos formaron parte de un equipo que dejó su marca en el fútbol europeo.

Con una sonrisa y apelando al humor, el Apache imaginó una escena que podría convertirse en una de las postales de la noche: "Me imagino a Cristiano y a Messi gambeteando al Flaco Schiavi".

La presencia de la Pulga se suma a la de Leandro Paredes, Rio Ferdinand, Sergio Agüero, Martín Palermo y Gianluigi Buffon, entre otros nombres anunciados para el encuentro. Juan Román Riquelme también fue mencionado entre los invitados, aunque todavía existe incertidumbre sobre si finalmente participará dentro del campo de juego.

El once ideal de Carlos Tevez

La formación elegida por el Apache reúne futbolistas con los que compartió vestuario en Boca, Manchester United, Juventus y la Selección Argentina. Un equipo que tranquilamente podría protagonizar una final de Champions League.

Arquero: Gianluigi Buffon.

Defensores: Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini y Patrice Evra.

Mediocampistas: Paul Scholes y Andrea Pirlo.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney y Carlos Tevez.

Un recorrido por su carrera convertido en una formación de ensueño. Tevez eligió a los compañeros que lo acompañaron en sus mejores etapas y ahora espera volver a encontrarse con varios de ellos en el escenario donde construyó buena parte de su historia.

El 20 de diciembre, la Bombonera tendrá una noche de recuerdos, fútbol y leyendas. Y si el Apache consigue reunir a Messi y Cristiano en el mismo equipo, habrá conseguido que su último baile tenga una imagen difícil de repetir.