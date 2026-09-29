Cerró la votación del Balón de Oro 2026: secretos hasta la gala

Cerró la votación del Balón de Oro 2026 y los nombres de los ganadores permanecerán bajo reserva hasta la ceremonia de entrega, prevista para fines de octubre en Londres, Inglaterra. El sistema busca impedir filtraciones, una situación que afectó a ediciones anteriores y llevó a France Football a modificar el protocolo desde 2024.

El jurado masculino está compuesto por 100 periodistas especializados, procedentes de los países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. Cada integrante debe completar una lista jerarquizada de 10 futbolistas. Ese procedimiento se realiza mediante una plataforma digital a la que acceden los votantes, mientras que las tablas finales quedan restringidas a un grupo reducido de organizadores.

De acuerdo con L’Équipe, antes de que se abran los sobres durante la gala, sólo habrá dos personas que conocerán el desenlace: Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, y Marc Las, productor editorial de la ceremonia. Garcia conserva el acceso al resultado de la votación y prepara los sobres con los nombres de los premiados. Las puede conocer el resultado en las horas previas por cuestiones vinculadas a la producción televisiva.

“Este año, quien diga saberlo miente”, sostuvo Las en declaraciones recogidas por L’Équipe. El productor explicó que su conocimiento de los ganadores quedará limitado al tramo final de la organización, cuando sea necesario ajustar el desarrollo del acontecimiento.

La votación ya cerró y las campañas públicas no modificarán el veredicto

El operativo concentra la información en la figura de Garcia. Según explicó el propio redactor jefe de France Football, las planillas de la plataforma segura solo están disponibles para él. El objetivo es evitar que los ganadores, sus familiares, representantes o clubes reciban indicios antes de la ceremonia. “El ganador podrá contárselo a su agente, a su familia, a su peluquero… Queríamos minimizar ese riesgo manteniendo el secreto en secreto”, afirmó Garcia, según el diario deportivo francés.

La organización dejó atrás una dinámica que durante años permitía anticipar el resultado. Los ganadores recibían llamadas telefónicas con varios días, e incluso semanas, de antelación. Ese plazo facilitaba la producción de entrevistas, sesiones de fotos y contenidos para la edición especial de la revista. Algo que había sucedido por ejemplo cuando Karim Benzema se alzó con el trofeo en 2022.

La votación ya cerró y las campañas públicas no modificarán el veredicto

El nuevo mecanismo alteró también el trabajo editorial y audiovisual que rodea al premio. Las entrevistas con los ganadores ya no se realizan antes de la ceremonia. Tampoco se preparan con anticipación las sesiones fotográficas que integran la edición especial de France Football.

Garcia explicó que esas conversaciones se concretan durante la misma noche de la entrega o en los días posteriores. La decisión busca que el secreto no llegue a los entornos de los candidatos, donde una información reservada podría circular con rapidez.

La modificación tiene consecuencias para quienes producen el espectáculo. Julien Challouette, responsable de los guiones de la ceremonia junto con otros dos guionistas, aseguró que el equipo debe elaborar discursos y entrevistas para distintos escenarios posibles. “El 80% del trabajo acabará en la basura, pero ese es el precio a pagar para disfrutar del suspense hasta el final”, señaló Challouette a L’Équipe. El equipo prepara intervenciones para cinco posibles ganadores en la categoría masculina y cinco en la femenina; en el tramo final, seleccionará los textos correspondientes a quienes resulten elegidos.

El maestro de ceremonias Didier Drogba, presente en ese rol desde 2019 junto a Sandy Heribert, también sostuvo que el cambio puede modificar las reacciones de los futbolistas. “La sorpresa será total en las caras”, dijo. En su descripción, la antigua modalidad volvía más perceptible quiénes conocían el resultado de antemano, por la forma en que seguían el desarrollo de la gala.

Pese al refuerzo del sistema, la edición de 2024 mostró que el secreto no fue absoluto. La información sobre la victoria del español Rodri Hernández en la categoría masculina llegó al Real Madrid antes de la ceremonia, según reconstruyó Le Parisien. El club entendió que Vinicius Junior terminaría segundo y decidió no asistir a la entrega.