Lionel Messi se despide de la Selección Argentina. El capitán campeón del Mundo en Qatar 2022 deja la Celeste y Blanca con un legado inigualable. A lo largo de los 21 años con la selección, marcó 125 goles, y un total de 11 hat-trick.

De la cuenta oficial, seis de ellos fueron en amistosos, tres en eliminatorias, uno en Copa América, y el restante en un mundial. El primero fue el 29 de febrero del 2012, Argentina superó a Suiza 3-1 en un amistoso internacional , donde el capitán se despachó con un tanto en el primer tiempo, y los dos siguiente en los minutos finales.

Unos de los más importantes fue el 9 de junio del mismo año, en un partidazo jugado en Estados Unidos, Argentina superó a Brasil por 4-3, donde el astro argentino marcó por triplicado, dejando en el tercero, una de las grandes joyas de su carrera,

Luego vino los tres goles a Guatemala en amistoso el 14 de junio del 2013, también por amistoso. Hasta que en la Copa América del Centenario llegó el primero en competencia oficial, donde la selección superó a Panamá por 5-0. El 10 saltó del banco de suplementes y marcó por triplicado.

Uno de los más recordados fue en Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, cuando la selección se jugaba la clasificación a la gran cita en Ecuador, el 10 apareció con tres goles en la altura, para meter a Argentina al mundial.

El último fue especial, en el último mundial debutó con tres goles ante Argelia, en el inicio del camino que terminaría en una nueva final.

Todos los hat-trick: