Con 207 partidos con al selección Argentina, Lionel Messi juega hoy su última función con al celeste y blanca. El capitán de la última gran generación, y el mejor de todos los tiempos, fue el artistas principal de una era que dejó goles de todo topó para recordad. Desde obras maestras en su ejecución, como tantos de alta importancia.

A lo largo de su carrera con la selección, Messi convirtió 54 goles en partidos amistosos, 36 en eliminatorias, siendo el máximo goleador; 14 en Copa América, mientras que dejó la marca de 21 en sus 6 mundiales.

El 1 de marzo del 2006 fue el primer gol oficial de Messi con la selección mayor. Si bien ya venía de ser figura y goleador en el mundial Sub 20, y de marcar en el amistoso ante Paraguay en el 2004, el primer registro en la mayor fue en la derrota 3-2 ante Croacia en Basilea, Suiza.

Del primero al último, en Estados Unidos, Canadá, México 2026, el capitán convirtió su tanto 21 en mundial ante Egipto. Cuando el trámite era totalmente desfavorable, Romero de cabeza descontó, y minutos después apareció la volea del 10 que igualó un partido memorable, con triunfo de Argentina por 3-2.

De tiro libre tiene 12 con la celeste y blanca, pero el 21 de junio registró el más lindo de todos. En la Copa América del Centenario la clavó en el ángulo ante el anfitrión, siendo este además el tanto que lo convirtió en el máximo goleador de la selección.

La final del mundo de Qatar 2022 es considerada la mejor final de todos los tiempos. Argentina se quedó con la tercera estrella y la gloria eterna para Messi, quien coronó el mayor anhelo de su carrera. En dicho partido, con triunfo en los penales 4-2 luego de igualar 3-3 ante Francia, el capitán marcó dos, uno de penal y el otro en el alargue.

Ante los ojos de Diego, y con una selección que desplegaba fútbol total, en ese entonces un Juvenil Messi, marcó su primer gol en mundiales en Alemania 2006, vistiendo la camiseta 19 y ante Serbia y Montenegro, en lo que fue la goleada 6-0.

Cuando todo se puso jodido, la pelota siempre al 10

A lo largo de su estadía en la selección, fueron innumerables los momentos en el que el mejor de todos los tiempos aparición. En Mundiales, el partido ante Nigeria, en Rusia 2018 marcó el primero de un agónico triunfo, tras un gran pase de Banegas, y un mejor control más definición.

En Brasil 2012, Irán se quedaba con un histórico empate ante Argentina por fase de grupos, que rezaba el fracaso para el equipo que dirigía Alejandro Sabella, y que terminó jugando la final. Pero en minuto 90, llegó un zurdazo al ángulo que decretó el triunfo y clasificación a la siguiente fase.

Las eliminatorias rumbo al mundial 2018 fueron problemáticas en todos los aspectos, una selección de Sampaoli sin ideas y al borde de no lograr la clasificación. Pero en Ecuador, apareció el diez, y con tres goles metió a Argentina en la máxima cita.

Antes de la gloria, en Qatar hubo que sufrir, y ante México se jugó la primera final. Por el segundo partido de la fase de grupos, el cotejo estaba igualado en cero, hasta que un zurdazo de afuera del área abrió un partido difícil, que comenzó a encaminar el rumbo hacia el título.

Dos obras de arte

Uno con la 18, y la otra con al 10. Nuevamente México, pero en Copa América del 2007. Aún como juvenil y rodeado de grandes figuras, Tevez la abrió hacia la derecha donde el atacante no dudo y la picó sobre la humanidad del arquero.

El mejor de todos se lo hizo a Brasil, en un partido donde ya había marcado dos. Cuando el amistoso ya era un partida con resultado de 3-3, llegó la definición de Messi con una jugada clásica de derecha al medio y colgándola al ángulo.