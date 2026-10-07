La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina estuvo cargada de emoción, lágrimas y homenajes, pero también tuvo espacio para una de esas bromas que reflejan la intimidad del vestuario.

Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid y uno de los integrantes del plantel, quiso llevarse un recuerdo especial del último partido de Messi con la Albiceleste. Le acercó su camiseta para que el capitán se la firmara y la Pulga aprovechó la ocasión para dejarle una dedicatoria que rápidamente se volvió viral.

“Para Juan, con mucho cariño”, escribió Messi antes de rematar con una frase que resume la relación entre ambos: “Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes”.

La dedicatoria no tardó en generar repercusión entre los hinchas, que encontraron en esas pocas palabras una muestra del clima que existe puertas adentro de la Selección. Más allá de los grandes momentos y de la emoción por la despedida, también quedaron esos códigos de vestuario que hicieron parte del recorrido del capitán.

Musso fue quien compartió la imagen de la camiseta firmada y permitió conocer uno de los momentos más distendidos del adiós de Messi, que tuvo lugar después del triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental.

En ese partido, el rosarino volvió a ser protagonista. Marcó un gol de penal y aportó dos asistencias en una noche que terminó siendo su última presentación con la camiseta argentina después de 21 años.

Messi había anunciado su decisión de cerrar su ciclo con la Selección y, tras el encuentro, brindó un emotivo discurso ante un Monumental colmado. Al día siguiente, reconoció que le habían quedado “muchas cosas por decir” y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Pero entre lágrimas, abrazos y homenajes también quedó una escena mucho más descontracturada: una camiseta, una firma y una última cargada para Musso.

Porque si algo quedó claro en la despedida de Messi es que, incluso en el momento de decir adiós, hubo lugar para mantener intactos los códigos y las bromas que hicieron del vestuario argentino una parte fundamental de su historia.