El capitán argentino Lionel Messi marcó en la victoria 3 a 2 del Inter Miami sobre New York City por la 5ª fecha de la MLS y de esta manera alcanzó el gol número 901 en su carrera profesional.

Ahora, el 10 tomará un avión que lo traerá de regreso al país para formar parte de la nómina oficial que Lionel Scaloni citó para la doble fecha FIFA de la Selección Argentina que se completará el viernes 27 y el martes 31 de marzo en La Bombonera de Buenos Aires ante rivales africanos.

Las Garzas vienen de quedar afuera muy pronto en la Concachampions, el cuadro que mide a los mejores de Estados Unidos y México. Defensor del título de la MLS, el equipo de La Florida quedó como escolta de Nashville, su verdugo en la competencia internacional, que tiene 3 unidades más en la misma cantidad de juegos.

La visita de Inter a la Gran Manzana comenzó muy bien con el primer gol argentino de la tarde, Gonzalo Luján, a los 3 minutos. A los dirigidos por Javier Mascherano se lo dieron vuelta con las apariciones de sus compatriotas Nicolás Mercau y Agustín Ojeda. Fue el momento en que apareció Messi, a los 16 del complemento, para acertar en un tiro libre con la complicidad del arquero rival.

La victoria visitante terminó de concretarse a falta de poco más de un cuarto de hora para el pitazo final por intermedio del brasileño Micael, que no sólo selló la victoria visitante sino que se convirtió en el único tanto no argentino del duelo yanqui.