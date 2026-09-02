El fútbol argentino se prepara para hacer una pausa por Lionel Messi. Luego de que el astro anunciara su retiro de la Selección Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino decidió rendirle un homenaje que atravesará prácticamente todo el mapa del fútbol nacional: desde las categorías formativas hasta las competencias de Primera, pasando por el futsal y el fútbol playa.

La decisión fue oficializada este miércoles a través del Boletín N.º 6940, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva de la AFA. El reconocimiento tendrá un momento y un número cargados de simbolismo: a los 10 minutos del primer tiempo, los partidos deberán detenerse para que los protagonistas y el público le dediquen un minuto de aplausos al capitán argentino.

De esta manera, el número que durante más de una década identificó a Messi con la camiseta de la Selección estará presente en cada cancha del país como parte de una despedida colectiva a una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial.

Un homenaje que llegará a todo el fútbol argentino

La medida alcanzará a todas las categorías y disciplinas bajo la órbita de la AFA, tanto en el fútbol masculino como femenino. El fútbol de once, el futsal y el fútbol playa también formarán parte del reconocimiento.

Los árbitros tendrán la obligación de detener los encuentros cuando el reloj marque los 10 minutos de la primera etapa. En ese momento, se llevará adelante el minuto de aplausos para reconocer la trayectoria del rosarino con la camiseta argentina.

Además, aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán proyectar, antes del comienzo de los partidos, un video institucional preparado por la AFA en homenaje al delantero del Inter Miami.

La intención de la Asociación es que el reconocimiento trascienda las grandes canchas y llegue a cada rincón donde se juegue al fútbol bajo su organización. Una manera de que chicos, grandes, futbolistas, entrenadores y espectadores puedan despedir colectivamente al jugador que durante 21 años defendió la camiseta argentina.

El legado de una leyenda

El anuncio de la AFA llegó apenas dos días después de que Messi confirmara su retiro de la Selección Argentina. La noticia puso punto final a una historia que comenzó hace más de dos décadas y que terminó con una colección de récords y títulos difícil de igualar.

Messi se despide del seleccionado con 207 partidos y 125 goles, registros que lo mantienen como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia de la Selección.

A eso se suman las dos Copas América conquistadas en 2021 y 2024 y, sobre todo, el trofeo que durante tantos años le fue esquivo: el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina volvió a levantar la Copa del Mundo después de 36 años.

Ahora, el fútbol argentino será el encargado de devolverle algo de todo lo que Messi le entregó. Y lo hará de una manera que parece escrita para él: cuando el reloj marque el minuto 10, todas las canchas tendrán un instante para aplaudir al hombre que convirtió ese número en una leyenda.