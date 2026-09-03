Ricardo Darín analizó la final del Mundial que disputó la Selección argentina ante España y cuestionó la actitud del equipo antes y durante el encuentro. El actor, que mantiene un vínculo cercano con el país europeo, se refirió al tema en una entrevista con Carlos Herrera para la radio COPE en España, en la que además defendió a Lionel Messi de las críticas que recibió tras el resultado.

El actor recordó las sensaciones que le generó el equipo argentino al ingresar al campo de juego, y remarcó que tuvo una sensación distinta a la que suele caracterizar a la Selección en las instancias decisivas. "Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud", relató el actor, quien contrastó ese comportamiento con lo que consideró habitual en el plantel nacional. "Siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió", describió.

"Fue bastante feo": la crítica a las campañas contra Argentina

Las declaraciones más duras del actor llegaron al referirse a lo sucedido después del partido, cuando se generó una fuerte repercusión en redes sociales y en distintos medios de comunicación. "La verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo", consideró el actor, quien apuntó contra las campañas de crítica que surgieron en torno al plantel argentino y, en particular, contra su capitán. "Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro", señaló.

Ricardo Darín cuestionó la final del Mundial y defendió a Lionel Messi

En ese contexto, Darín defendió a Messi frente a los cuestionamientos que recibió tras la derrota, y remarcó que el futbolista ya había tomado una decisión sobre su futuro en la Selección. "Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar", sostuvo el actor, en un tramo de la entrevista en el que también cuestionó el rol de ciertos sectores durante el desarrollo del Mundial. "Han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así", afirmó.

El vínculo con España y la final soñada

Durante la conversación con Herrera, el protagonista de El hijo de la novia y El secreto de sus ojos también explicó cómo vivió el desarrollo del certamen desde antes de la instancia final. El actor contó que, tras la clasificación de Argentina frente a Inglaterra, comenzó a pensar en la posibilidad de un cruce directo con España, país con el que mantiene un vínculo personal y profesional de larga data. "Una vez que llegamos a la final, después del glorioso partido contra Inglaterra, yo estuve muy contento y preocupado de que la final fuera Argentina-España, España-Argentina", relató.

El actor remarcó que, más allá del resultado, sentía una conexión especial con ambos países. "Dije, bueno, si nos toca ganar, nos toca ganar, y si nos toca perder, es con España", explicó, en una reflexión que retomó a lo largo de la entrevista para destacar la relación histórica entre ambas naciones. El intérprete profundizó en ese vínculo al recordar las sucesivas olas migratorias que unieron a España y la Argentina durante el siglo XX, y mencionó conversaciones que mantuvo con el actor español Luis Tosar sobre la identidad plural del pueblo argentino.

La defensa del fútbol como deporte de contacto

En la misma entrevista, el actor se refirió también a declaraciones del seleccionador español Luis de la Fuente sobre la dureza de los encuentros disputados durante el Mundial, y expresó su desacuerdo con esa mirada. "El fútbol es un deporte de contacto, es un deporte que se nutre del talento, de la técnica, de lo físico, de la adrenalina", defendió Darín, quien cerró su análisis sobre el Mundial remarcando que, más allá del resultado adverso para la Selección argentina, el clima generado en torno al equipo y a su capitán excedió lo esperable para una final de esas características.