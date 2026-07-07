Messi falló otro penal en el Mundial 2026 y rompió un récord negativo en la historia de los Mundiales

Lionel Messi escribió una página inédita en su extraordinaria carrera, aunque esta vez lejos de las hazañas que acostumbró a regalar en los escenarios más importantes. El capitán de la Selección Argentina volvió a fallar un penal en el Mundial 2026 y quedó marcado por un récord negativo que sorprendió al mundo del fútbol.

A los 18 minutos del primer tiempo del cruce de octavos de final frente a Egipto, disputado en Atlanta, Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área por Haissem Hassan y el árbitro francés François Letexier no dudó en señalar el punto penal. Era la gran oportunidad para que la Albiceleste igualara un partido que había comenzado cuesta arriba.

Como suele ocurrir en las grandes citas, Messi tomó la pelota y asumió la responsabilidad. Sin embargo, el desenlace no fue el esperado. La Pulga buscó abrir el pie y rematar cruzado, pero el arquero egipcio Mostafa Shobeir adivinó la intención y se quedó con el disparo, desatando la euforia de los africanos y el desconcierto argentino.

La imagen recorrió el mundo rápidamente. No solo porque se trató de una situación decisiva en un partido eliminatorio, sino porque significó el segundo penal fallado por Messi en esta edición de la Copa del Mundo. Días atrás, frente a Austria, el rosarino también había desperdiciado una ejecución al enviar la pelota por encima del travesaño.

Con este nuevo error, el capitán argentino alcanzó una marca inédita. Según datos de Opta, se convirtió en el primer futbolista en toda la historia de los Mundiales en fallar dos penales durante una misma edición del torneo, sin contar las definiciones por penales.

Además, amplió otro registro poco deseado. Messi ya acumula cuatro penales errados en Copas del Mundo, más que cualquier otro jugador en la historia del certamen. La lista comenzó en Rusia 2018, cuando el arquero Hannes Halldórsson le detuvo un remate ante Islandia. Continuó en Qatar 2022, con el penal que le atajó Wojciech Szczęsny frente a Polonia, y se completó en Estados Unidos, México y Canadá 2026 con los fallos ante Austria y Egipto.

La paradoja es que, al mismo tiempo, Messi también figura entre los máximos especialistas desde los doce pasos en la historia de los Mundiales. Con cuatro goles convertidos de penal, comparte el privilegio de ser uno de los futbolistas que más veces anotó por esa vía en la máxima cita del fútbol.

Aun así, la noche de Atlanta quedará marcada por una estadística inesperada para un jugador acostumbrado a romper récords positivos. Esta vez, la historia le mostró su costado más cruel en el momento menos oportuno para una Selección Argentina que sufrió más de la cuenta para seguir soñando con la defensa del título mundial.