La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina genera mucha emoción en cada fanático. En las horas previas, Antonela Roccuzzo mostró cómo vive este momento tan importante para su familia y no pasó desapercibida en las redes sociales.

A través de un posteo, Anto se hizo eco del tremendo homenaje que hubo en Rosario para Messi y compartió la foto de la enorme camiseta desplegada en el Monumento a la Bandera. Además, reposteó un emotivo video del recorrido de un drone sobre esta escena en su ciudad natal.

La camiseta especial y el emoji de lágrimas

Por otra parte, la empresaria rosarina reveló que ya cuenta con la camiseta especial que se usará en el partido amistoso ante Benín. En medio de esta revolución de sentimientos, lo graficó de manera contundente con un emoji de lágrimas.

Antonela Roccuzzo para Lionel Messi: "Te vi sufrir, caer y levantarte"

De esta manera, Roccuzzo mostró un poco de la intimidad de la familia Messi, que vivirá un momento completamente emotivo y trascendental este martes.

Cómo es la camiseta de la despedida

El diseño mantiene los colores tradicionales de la Selección, aunque incorpora algunos detalles particulares para diferenciarla de la camiseta habitual.

La parte frontal presenta dos franjas verticales celestes de gran tamaño, separadas por una franja blanca. En el centro aparece el Sol de Mayo, uno de los principales símbolos de la bandera argentina.

Otro de los detalles distintivos estará en la personalización. El nombre de Messi y los números estarán realizados en color dorado, un recurso que le da a la camiseta un aspecto especial.

El mensaje que le dedicó tras el anuncio del retiro

El 31 de agosto, cuando Messi anunció su retiro de la Selección argentina, Antonela Roccuzzo le dedicó un conmovedor escrito en sus redes sociales.

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas".

"Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo".

"Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos".

"Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito".

Una noche histórica en el Monumental

Este martes, Messi jugará su último partido con la camiseta de la Selección argentina. Será ante Benín en el Estadio Monumental, desde las 20. El encuentro se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

Para la ocasión, se espera una de las noches más emotivas que se recuerden en el Monumental. Con homenajes, shows musicales y la presencia de excompañeros del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022.