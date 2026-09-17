Lionel Messi volvió a levantar un trofeo y, como tantas veces, sus hijos fueron parte de una celebración que terminó dejando algunas de las imágenes más espontáneas de la noche. Después de la victoria 2-0 de Inter Miami ante Cruz Azul por la Campeones Cup, el capitán argentino se reencontró con Thiago, Mateo y Ciro y protagonizó varias escenas familiares que rápidamente se hicieron virales.

La noche había sido especial para Messi dentro de la cancha. El rosarino abrió el marcador a los 24 minutos con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez y alcanzó los 100 goles con la camiseta de Inter Miami. En el segundo tiempo, además, asistió a Casemiro desde el córner para el 2-0 definitivo.

Pero una vez terminado el partido, el protagonista cambió de escenario. Todavía con la camiseta completamente empapada por el esfuerzo y los festejos, Messi se encontró con sus hijos y dejó dos postales que rápidamente recorrieron las redes sociales.

En una de las imágenes aparece junto a Thiago y Mateo, sus hijos mayores. Después del desgaste de los 90 minutos y de la celebración por el título, el capitán argentino los abrazó y pareció apoyarse sobre ellos durante algunos segundos. Los dos respondieron al gesto y acompañaron a su padre en un momento mucho más íntimo que la celebración con sus compañeros.

La segunda escena fue todavía más particular y tuvo a Ciro como protagonista. Messi apareció sonriente mientras se acercaban sus hijos. En medio de los abrazos, el menor de los tres advirtió que la camiseta de su papá estaba completamente mojada por el sudor.

Ciro tocó la espalda de Messi, miró su mano y después se la llevó a la nariz para comprobar el olor. El gesto provocó la inmediata reacción del capitán argentino, que no pudo contener la risa ante la ocurrencia de su hijo.

La secuencia terminó con Messi abrazando y besando a Ciro, en una de esas escenas que muestran al futbolista lejos de los flashes, los trofeos y las estadísticas. Una situación cotidiana entre padre e hijo que, por tratarse de una figura como Messi, terminó convertida en uno de los momentos más comentados del festejo.

La postal familiar llegó después de otra noche histórica para el argentino. Con su gol número 100 para Inter Miami, Messi ayudó al equipo a conquistar por primera vez la Campeones Cup y sumó un nuevo trofeo a una carrera que continúa ampliando su récord como el futbolista con más títulos.

Mientras sus compañeros celebraban una nueva conquista y el trofeo quedaba en manos de Inter Miami, Messi tuvo tiempo para compartir el festejo con Thiago, Mateo y Ciro. Entre abrazos, cansancio y risas, el capitán dejó una de las imágenes más naturales de una noche que volvió a tenerlo como protagonista.