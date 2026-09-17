Cumpliendo con el objetivo de un nuevo trofeo, Inter Miami le ganó 2-0 al Cruz Azul y se consagró en la Campeones Cup. Con un gol de Lionel Messi de cabeza y una asistencia del '10' para el gol de Casemiro, Las Garzas vencieron en el NU Stadium a la Máquina Cementera en el debut de Cristian "Kily" González como entrenador y levantaron el trofeo que se disputa entre el campeón de la MLS y el de la Liga MX.

Gol y asistencia de Leo

A los 23 minutos de juego, el astro argentino apareció para abrir el marcador de una forma poco usual. En una inversión de roles, fue el uruguayo Luis Suárez el que puso un centro flotado al segundo palo para que Messi, llegando por detrás, le pusiera la cabeza y anotara el 1-0 en Florida. Es además el gol número 100 de la Pulga con Inter Miami.

A diez minutos para el final del tiempo regular, una fórmula similar a la de hace unos días le volvió a resultar a Inter Miami: el córner de Messi al punto penal fue cabeceado por Casemiro, que estableció el 2-0 que sentenció la historia para el conjunto de Florida, que terminó haciéndose con la Campeones Cup por primera vez en su historia.

Noche redonda para Messi en el estreno de Kily González como su nuevo DT, ya que además del trofeo (no oficial, ya que no es organizado por CONCACAF y, por ende, no avalado por FIFA) el astro argentino alcanzó los 100 goles con Inter Miami en apenas 115 partidos disputados con el club. Además, el trofeo de hoy es su cuarta conquista desde su llegada a Las Garzas en el año 2023.

Formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Casemiro, Fricio Caicedo; Matías Galarza Fonda, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Luis Suárez, Germán Berterame y Lionel Messi. DT: Cristian “Kily” González.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco; Carlos Rotondi, José Paradela, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

TV: Apple TV.

Estadio: NU Stadium.

¿La Campeones Cup es un título oficial?

Si bien este título no tiene reconocimiento de FIFA al ser un trofeo establecido por las dos ligas y no por CONCACAF, Messi buscará sumar otro trofeo a su etapa en Estados Unidos y añadirlo a su larga lista de títulos. El conjunto de Florida, donde el Kily González tendrá su estreno oficial como DT, accedió a la final luego de quedarse con el título de la MLS 2025, mientras que Cruz Azul representa al Campeón de Campeones, una final entre el ganador del Torneo Apertura y Clausura de la Liga MX.

Messi llega de marcar en el 2-2 de Inter Miami ante Nashville. (Foto: Imagn)

Además de la presencia de Messi, el duelo tendrá a Rodrigo De Paul desde el arranque en Inter Miami, que está segundo en la Conferencia Este de la actual edición de la MLS, por detrás de Nashville SC, con el que empató 1-1 el pasado fin de semana y que le lleva nueve puntos de ventaja. Por su parte, el Cruz Azul está en el cuarto lugar de la Liga MX y llega entonado luego de vencer 4-3 en el clásico al América. En el cuadro mexicano estarán cuatro argentinos: Agustín Palavecino, Carlos Rotondi, José Paradela y Nicolás Ibáñez.

Formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Casemiro, Fricio Caicedo; Matías Galarza Fonda, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Luis Suárez, Germán Berterame y Lionel Messi. DT: Cristian “Kily” González.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco; Carlos Rotondi, José Paradela, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

TV: Apple TV.

Estadio: NU Stadium.