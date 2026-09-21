Luego de su consagración en la semana, Lionel Messi puso el gol del empate entre Inter Miami y el San Diego FC por la fecha 26 de la Major League Soccer. En el primer partido después de conquistar la Campeones Cup ante Cruz Azul, que representó el cuarto título oficial de la franquicia en toda su historia, Las Garzas igualan en el NU Stadium y se alejan del líder de la Conferencia Este, el Nashville SC, que saca ventaja rumbo a la conquista del Supporters' Shield. En el conjunto de Florida también están en el once Rodrigo De Paul, como es habitual, y el roquense Facundo Mura.

El tanto de Messi de tiro libre

El argentino de 39 años le sumó un tanto más a su historia con Inter Miami a los 24 minutos de la primera mitad. Leo se encargó de un tiro libre ubicado sobre la derecha y metió una pelota envenenada que no se desvió en nadie y terminó superando la resistencia del arquero para convertirse en el 1-1. El máximo goleador histórico de la Selección Argentina es líder de goleo en la MLS con 19 goles en 22 cotejos, y también comanda en la tabla de asistencias, con 13.

El duelo no había comenzado favorable para el equipo de Florida que dirige Cristian "Kily" González, ya que el visitante se puso en ventaja a los 13 minutos por el tanto del danés Anders Dreyer. No obstante, Messi apareció para nivelar el encuentro, aunque el resultado no le suma demasiado a Las Garzas, que, ya casi clasificados a la fase de playoffs, van por el Supporters' Shield, trofeo que se le entrega al mejor de la conferencia, pero lo tienen difícil: el Nashville SC les está sacando 11 puntos de diferencia con su victoria de hoy si el duelo de Inter Miami culmina así, y ya quedan apenas ocho fechas por disputarse.