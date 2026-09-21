Luego de su consagración en la semana, Lionel Messi marcó en el 2-2 entre Inter Miami y el San Diego FC por la fecha 26 de la Major League Soccer. En el primer partido después de conquistar la Campeones Cup ante Cruz Azul, que representó el cuarto título oficial de la franquicia en toda su historia, Las Garzas igualaron en el NU Stadium y se alejan del líder de la Conferencia Este, el Nashville SC, que saca ventaja rumbo a la conquista del Supporters' Shield. En el conjunto de Florida también estuvo Rodrigo De Paul, que dio la asistencia en el segundo tanto.

El gol de Messi de tiro libre

El argentino de 39 años le sumó un tanto más a su historia con Inter Miami a los 24 minutos de la primera mitad. Leo se encargó de un tiro libre ubicado sobre la derecha y metió una pelota envenenada que no se desvió en nadie y terminó superando la resistencia del arquero para convertirse en el 1-1. El máximo goleador histórico de la Selección Argentina es líder de goleo en la MLS con 19 goles en 22 cotejos, y también comanda en la tabla de asistencias, con 13.

Un empate con gusto a poco

El duelo no había comenzado favorable para el equipo de Florida que dirige Cristian "Kily" González, ya que el visitante se puso en ventaja a los 13 minutos por el tanto del danés Anders Dreyer. Poco después llegó el 1-1 de Messi para el elenco de Florida, que en la segunda parte se puso 2-1 por el tanto de Luis Suárez, asistido por De Paul. Sin embargo, a ocho minutos del final Dreyer volvió a aparecer y estableció la igualdad definitiva.

De Paul, también titular, dio la asistencia del segundo gol de Inter Miami. (Foto: X @InterMiami)

El resultado no le suma demasiado a Las Garzas, que, ya casi clasificados a la fase de playoffs, van por el Supporters' Shield, trofeo que se le entrega al mejor de la conferencia, pero lo tienen difícil: el Nashville SC les saca 11 puntos de diferencia con su victoria de hoy y la igualdad de Inter Miami, y ya quedan apenas ocho fechas por disputarse.