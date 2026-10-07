La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo un nombre propio que estuvo presente aunque ya no pudiera estar físicamente: Jorge Messi, su padre.

Después del triunfo por 3-0 ante Benín en el Monumental, en una noche cargada de emoción por el último partido del capitán con la Albiceleste, el delantero volvió a recordarlo con un mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Messi publicó en sus historias una fotografía tomada en el estadio, en la que se lo ve mirando hacia el cielo, con una tenue sonrisa y la mano sobre su cabeza. Junto a la imagen escribió una frase breve, pero cargada de significado: “No sabés lo que te extrañamos anoche”.

El recuerdo de su padre ya había aparecido durante el homenaje realizado después del partido. Cuando tomó el micrófono frente a un Monumental colmado, Messi habló de todo lo vivido con la Selección, de sus compañeros, de las victorias y también de las derrotas. Pero hubo una persona a la que tuvo especialmente presente.

Jorge Messi falleció el 8 de agosto en Rosario, a los 68 años, después de atravesar una enfermedad que lo mantuvo internado. Su ausencia se hizo todavía más significativa en una jornada que marcó el cierre de una etapa de 21 años para su hijo con la camiseta argentina.

La relación entre ambos estuvo atravesada por toda la carrera del futbolista. Jorge fue una figura fundamental en sus primeros pasos y acompañó buena parte del camino que llevó al rosarino desde Newell’s hasta convertirse en uno de los máximos referentes de la historia del fútbol.

En el mensaje que publicó tras su fallecimiento, Messi había contado una intimidad que volvió a cobrar fuerza durante esta despedida. Su padre había sido internado pocos días antes del Mundial de Qatar 2022 y el futbolista soñaba con llegar hasta la final para que pudiera recuperarse y viajar a verlo.

Jorge no pudo acompañarlo en aquel torneo, que terminó siendo el último Mundial de Messi y el escenario donde finalmente consiguió el título que tanto había buscado con la Selección.

Ahora, en su último partido con la Albiceleste, el capitán volvió a mirar al cielo. Esta vez, para despedirse de una camiseta que marcó su vida y, de alguna manera, compartir ese momento con alguien que estuvo a su lado desde el comienzo.