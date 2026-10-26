Lionel Messi no estará en la ceremonia del Balón de Oro que se celebra este lunes en Inglaterra. El capitán argentino permaneció en Estados Unidos tras una seguidilla de viajes que incluyó España y Nueva York. El astro argentino de 39 años será uno de los grandes ausentes de la gala. El rosarino, figura del Inter Miami y campeón del mundo con la Selección argentina, decidió no viajar al London Palladium, donde es uno de los contendientes a llevarse el premio.

¿Por qué Messi no viajó a la gala del Balón de Oro?

La ausencia del argentino está relacionada con la seguidilla de viajes que afrontó durante los últimos días. La Pulga estuvo en España para participar del evento del Premio Princesa de Asturias y luego se trasladó a Nueva York para reintegrarse al Inter Miami, que el pasado sábado perdió 2-0 frente a New York Red Bulls por la MLS.

Tras esos compromisos, el capitán argentino permaneció en Estados Unidos y no estará presente en Londres para la entrega de los premios individuales más importantes del fútbol internacional.

La ausencia se produce en una edición especial del Balón de Oro, que celebra los 70 años de historia del galardón. La ceremonia reúne a las principales figuras del fútbol mundial y define a los ganadores de las distintas categorías.

¿Cuántos Balones de Oro ganó Messi?

Pese a su ausencia, Messi vuelve a ser protagonista por su trayectoria y por el récord que mantiene en la historia del premio. El argentino ganó el Balón de Oro en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Con esas conquistas, el rosarino es el máximo ganador histórico de la distinción. Su nombre volvió a aparecer entre los nominados de esta edición, aunque finalmente no estará en la gala que se celebra en Londres.

¿Cómo le fue a Lautaro Martínez en el Balón de Oro 2026?

El otro argentino que formó parte de la carrera por el premio masculino fue Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán finalizó en el puesto 22° de la clasificación, colocación que fue anunciada al principio del día por France Football.

La ceremonia de este lunes también cuenta con otras distinciones individuales, entre ellas el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero de la temporada y para el que está nominado Emiliano Martínez.