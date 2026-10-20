La competencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo, aunque esta vez no se define dentro de una cancha. Una propuesta impulsada por la organización del Balón de Oro puso a los fanáticos a elegir las mejores ediciones del premio y, en los primeros resultados, el portugués consiguió una ventaja considerable sobre el argentino.

La iniciativa invita a los usuarios a seleccionar la temporada más destacada entre las conquistas de diez figuras que recibieron el reconocimiento en más de una oportunidad. La votación estará disponible hasta el 27 de octubre a las 00.00, hora de París, y presenta una particularidad que despertó la atención: participar tiene un costo de un euro y está permitido emitir varios votos, incluso a favor del mismo futbolista.

En ese escenario, Cristiano Ronaldo lidera con su Balón de Oro de 2008, que reúne el 62% de las preferencias registradas. El delantero consiguió aquella distinción mientras jugaba en el Manchester United, en una etapa determinante de su carrera que abrió el camino hacia una colección de cinco premios individuales.

Del otro lado aparece Messi, cuyo reconocimiento de 2012 acumula el 13% de los votos. La diferencia resulta llamativa si se tiene en cuenta que ese año quedó marcado por una cifra extraordinaria: el rosarino anotó 91 goles en 69 partidos durante el año calendario, una marca histórica que acompañó la obtención de su cuarto Balón de Oro consecutivo.

Sin embargo, el sistema de elección también puede influir en la distribución de los resultados. Mientras Ronaldo compite con distintas temporadas de sus cinco consagraciones, Messi cuenta con ocho ediciones para repartir las preferencias de sus seguidores. Esa multiplicidad de alternativas podría dividir los votos del argentino entre varios años de su trayectoria.

Entre las opciones que también forman parte de la propuesta aparecen leyendas como Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano, todos ganadores del prestigioso premio en más de una ocasión.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cabeza a cabeza

Detrás de los dos resultados principales aparecen otras temporadas de los protagonistas de esta rivalidad. El Balón de Oro de Messi de 2023 concentra el 9%, mientras que el correspondiente a Cristiano Ronaldo en 2007 alcanza el 7%. La edición de 2016 del portugués, en tanto, registra el 2% de los votos.

La consagración de Lionel Messi en 2023 tuvo como principal antecedente su conquista del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Además, durante su etapa en el Paris Saint-Germain, el capitán argentino ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia. Aunque la votación todavía puede cambiar, los números parciales reflejan cómo dos carreras extraordinarias siguen generando debates entre los hinchas de todo el mundo.