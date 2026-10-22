Lionel Messi volvió a emocionar con una historia que va más allá de los títulos, los récords y las conquistas que marcaron su trayectoria. En la antesala de recibir el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026, en España, el astro rosarino recordó uno de los consejos que le transmitió su padre, Jorge Messi, cuando todavía daba sus primeros pasos en el fútbol y que terminó convirtiéndose en una de las claves de su carrera: nunca dejar de intentarlo, incluso cuando las cosas no salen como uno espera.

“Siempre hay una jugada más”. La frase resume una enseñanza que el capitán de la Selección argentina hizo propia a lo largo de los años y que, según contó, estuvo presente tanto en los entrenamientos como en los partidos más importantes de su vida.

En una entrevista con la agencia EFE, Messi repasó aquellas conversaciones con su padre, con quien hablaba permanentemente de fútbol e intercambiaba ideas y pensamientos. Sin embargo, entre tantos consejos, hubo uno que permaneció intacto con el paso del tiempo.

“Hablaba continuamente con mi papá de fútbol, intercambiábamos ideas o pensamientos, pero si tengo que decir uno, es que, a pesar de cómo fuera en un partido o entrenamiento, nunca dejé de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más”, recordó.

La enseñanza parece sencilla, pero encierra una manera de entender el juego: insistir, animarse a volver a empezar y no renunciar a la propia identidad por un error o un mal resultado. Una filosofía que acompañó a Messi desde sus primeros años y que se reflejó en cada gambeta, cada asistencia y cada intento por cambiar la historia de un partido.

El premio que su padre esperaba con ilusión

La visita a Oviedo tiene, además, un significado especial para el futbolista. Messi será distinguido con el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026, un reconocimiento que destaca su trayectoria y la promoción de valores como el respeto a través del fútbol.

Pero detrás de la distinción también aparece el recuerdo de Jorge Messi, quien tenía una ilusión particular con este reconocimiento y lo alentó a viajar a España para participar de la ceremonia.

“Era difícil venir por los partidos que tenía, pero insistía para que viniera a pasar unos días acá, por lo que significa este reconocimiento que va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha; él estaba muy feliz y seguro lo está disfrutando donde esté”, expresó el campeón del mundo.

Con esas palabras, el rosarino dejó en evidencia que el premio representa mucho más que una distinción individual. Es también una oportunidad para recordar a quien estuvo a su lado desde el comienzo y le transmitió valores que trascendieron el fútbol.

Barcelona, una parte de su vida

Durante la entrevista, Messi también se refirió al vínculo que mantiene con Barcelona, la ciudad y el club que marcaron buena parte de su historia personal y deportiva.

“Es difícil resumirlo en pocas palabras, hice mi vida en la ciudad como en el club, viví muchas cosas, mis hijos nacieron ahí, tengo mucho cariño y es muy importante para mí”, sostuvo.

En el conjunto catalán construyó una trayectoria extraordinaria, conquistó títulos nacionales e internacionales y compartió vestuario con futbolistas que dejaron una huella en la historia del deporte. Entre ellos, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Carles Puyol, compañeros de una generación que llevó al Barcelona a lo más alto.

“Fue un privilegio compartir tantos años con ellos y con muchos más, nos tocó la suerte de haber ganado todo, pero también de la manera que lo hicimos, de cómo disfrutamos de ganar, de jugar y conseguir cosas importantes, sobre todo el día a día”, recordó.

Más allá de los trofeos, Messi puso el acento en la convivencia, el disfrute y la posibilidad de compartir el camino con compañeros que entendían el fútbol de una manera similar. Una etapa que, por sus éxitos y su estilo de juego, quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Qatar 2022, el sueño que lo completó todo

Si hubo un momento que terminó de cerrar el círculo de su carrera, fue la conquista del Mundial de Qatar 2022. Después de tantos años de búsqueda, frustraciones y nuevas oportunidades, Messi alcanzó con la Selección argentina el título que le faltaba para completar una trayectoria repleta de conquistas.

El recuerdo de aquella consagración sigue intacto, especialmente por la imagen que protagonizó junto a su familia después de cumplir el gran objetivo.

“Quedó grabada la imagen donde le digo a mi familia que ‘ya estaba’, era lo único que me faltaba, tuve la suerte de conquistar todos los títulos con Barcelona, el Mundial era culminar toda la carrera y cerrar con eso fue más que un sueño”, contó.

La Copa del Mundo significó mucho más que sumar una estrella a su palmarés. Fue el cierre de una búsqueda que atravesó buena parte de su vida deportiva y que lo encontró levantando el trofeo más deseado con la camiseta argentina.

Ahora, mientras se prepara para recibir una nueva distinción internacional, Messi vuelve a dejar una imagen que excede sus logros dentro de la cancha. Detrás del futbolista que deslumbró al mundo hay un hijo que conserva las enseñanzas de su padre y un deportista que hizo de la perseverancia una marca registrada.

Porque, incluso después de ganar casi todo, hay una frase que sigue acompañándolo como cuando era un chico: siempre queda una jugada más.