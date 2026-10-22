La llegada de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a Oviedo, en el norte de España, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. El futbolista y su esposa arribaron a la ciudad antes de la ceremonia que reconocerá su destacada trayectoria deportiva, pero también captaron todas las miradas por sus elecciones de vestuario.

Para la ocasión, ambos apostaron por el total black, una combinación que se caracteriza por la sobriedad y la sofisticación. Sin recurrir a colores llamativos, la pareja consiguió un resultado elegante a partir de prendas de líneas simples y complementos cuidadosamente seleccionados.

Antonela Roccuzzo se inclinó por un top negro de mangas tres cuartos, que combinó con un pantalón sastrero de tiro alto y piernas anchas. Para marcar la cintura, sumó un cinturón fino de cuero de Loewe, la firma española de lujo, con una discreta hebilla dorada que aportó un detalle distintivo al conjunto.

Otra vez de lujo, así se vistieron Messi y Antonela

Uno de los accesorios que más se destacó fue una exclusiva cartera Hermès Kelly II, también negra y con herrajes dorados. La empresaria completó la propuesta con una pulsera rígida en tono dorado y los Tiffany HardWear Large Link Earrings, unos aros de oro blanco con pavé de diamantes pertenecientes a Tiffany & Co., marca de la que es embajadora. El pelo lacio suelto, el maquillaje natural y los stilettos negros terminaron de definir su estilo.

Por su parte, Lionel Messi eligió un traje negro con finas rayas diplomáticas, compuesto por un saco de corte sastrero y un pantalón a juego. Debajo llevó una camisa negra sin corbata y dejó desabrochados los primeros botones, un recurso que le dio un aire descontracturado sin perder la elegancia. Unos zapatos negros de vestir completaron su look.

Otra vez de lujo, así se vistieron Messi y Antonela

Más allá de la repercusión por la moda, el motivo central de la visita es el reconocimiento que recibirá el capitán de la Selección argentina. El jurado destacó su recorrido, marcado por los títulos conquistados a nivel de clubes, con su país y en el plano individual. También valoró su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, además de resaltar “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

La ceremonia contará con la presencia de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Junto con Messi, serán distinguidos la cantante y escritora Patti Smith, el estudio Studio Ghibli, los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, el historiador Timothy Garton Ash, el escritor Julian Barnes y la astronauta Christina Koch. Así, la llegada de la pareja combina el glamour de sus elecciones de moda con la expectativa por una distinción que celebra el impacto del futbolista dentro y fuera de la cancha.