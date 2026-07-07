Hay noches que quedan grabadas para siempre. Y la que vivió la Selección Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 será una de ellas. Porque el equipo de Lionel Scaloni logró una remontada heroica después de estar dos goles abajo en el marcador y porque, una vez más, Lionel Messi apareció cuando más lo necesitaba su selección.

En un duelo cargado de tensión, emociones y dramatismo hasta el último minuto, la Albiceleste sacó a relucir su carácter para revertir una historia que parecía imposible. Y en el centro de la escena volvió a estar el capitán, que dejó atrás la frustración del penal fallado para transformarse en el líder futbolístico y emocional de una clasificación que quedará marcada en la memoria de los hinchas.

Messi fue determinante. Primero aportó una asistencia perfecta para el cabezazo de Cristian Romero que inició la reacción argentina. Más tarde, cuando la presión era máxima, apareció dentro del área para marcar el empate transitorio y devolverle la esperanza a todo un país.

Ese gol no fue uno más. Con su conquista frente a Egipto, el rosarino alcanzó los 21 tantos en Copas del Mundo y amplió aún más su ventaja como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Detrás suyo quedaron el alemán Miroslav Klose, con 16, y el francés Kylian Mbappé, que suma 19 y sigue en competencia.

La actuación del capitán también le permitió seguir ampliando otra marca impresionante: continúa sumando partidos consecutivos convirtiendo goles en esta Copa del Mundo y sigue firme en la pelea por quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Como si el gol no fuera suficiente para seguir alimentando su leyenda, Messi también aportó una asistencia clave para el tanto de Cristian Romero. Con ese pase gol alcanzó las 9 asistencias en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo asistidor de la historia de los Mundiales, dejando atrás las 8 que compartían Diego Maradona y Pelé. Otro récord que cae ante los pies de un futbolista que parece empeñado en reescribir cada página del libro del fútbol.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, la imagen que quedará de la noche de Atlanta será la de un Messi emocionado hasta las lágrimas después del pitazo final. El capitán, que había quedado golpeado por el penal desperdiciado, terminó abrazado a sus compañeros celebrando una remontada que demostró el espíritu competitivo de una selección que nunca se dio por vencida.

Argentina sigue en carrera y sueña con defender la corona mundial. Y mientras el equipo avanza, Messi continúa haciendo lo que mejor sabe: romper récords, desafiar la historia y agrandar una leyenda que parece no tener límites.