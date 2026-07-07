Mostafa Shobeir captó la atención del mundo del fútbol luego de atajarle un penal a Lionel Messi y convertirse en una de las figuras de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026. El arquero de 26 años respondió con varias intervenciones clave y confirmó el nivel que ya había mostrado con Al Ahly y la selección egipcia.

Nacido en Guiza, Shobeir se formó íntegramente en Al Ahly, el club más ganador de África, y es hijo de Ahmed Shobeir, histórico arquero de la selección egipcia y mundialista en Italia 1990. Su actuación frente a Argentina terminó de instalar su nombre entre los futbolistas más destacados del torneo.

Aunque ya era considerado una de las grandes promesas del arco africano tras conquistar la Liga de Campeones de África con Al Ahly, el penal detenido a Messi le dio una proyección internacional mucho mayor y reforzó su perfil como uno de los arqueros con más futuro del continente.

El penal a Messi que lo hizo conocido en todo el mundo

Hasta ese partido, Mostafa Shobeir era un nombre reconocido principalmente entre los seguidores del fútbol africano. Sin embargo, su actuación frente a Argentina cambió esa realidad.

El arquero egipcio le atajó un penal a Lionel Messi y luego respondió con otras intervenciones de gran nivel, sosteniendo a su equipo durante varios pasajes del primer tiempo. Esa actuación lo convirtió en uno de los protagonistas del partido y multiplicó el interés de los aficionados por conocer su historia.