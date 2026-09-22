Con Lionel Scaloni al frente del primer entrenamiento, la Selección Argentina comenzó este martes una nueva etapa de preparación de cara a la fecha FIFA. El plantel se prepara en el predio de AFA para disputar tres amistosos en el país: ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, frente a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y contra Benín el 6 de octubre, en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Albieceleste.

Una de las principales novedades pasa por los cuatro futbolistas que fueron citados por primera vez a la Mayor: Tobías Andrada, volante de River que se hizo presente pese a salir lesionado ante Huracán; Leonel Flores, extremo de Boca; Valentín Gómez, defensor del Real Betis; y Román Vega, lateral del Zenit de San Petersburgo. Los cuatro aparecen dentro de un proceso de renovación que el cuerpo técnico ya comenzó a proyectar después del Mundial 2026.

Andrada, uno de los cuatro nuevos convocados por Scaloni. (Foto: IG _tobiandrada)

Los otros futbolistas llegaron entre ayer y hoy para irse sumando a las prácticas de cara a los tres amistosos venideros. Dentro de la convocatoria hay situaciones particulares como la de Enzo Fernández, citado pese a que todavía debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en la final del Mundial. La única baja por el momento es la de Thiago Almada, quien quedó afuera de estos partidos por el desgarro que sufrió en River.

Messi y De Paul se suman más adelante

Por su parte, hay cuatro citados que solamente formarán parte del cotejo ante Benín y se sumarán más cerca de ese partido. Uno, lógicamente es Messi, que tendrá su despedida contra el conjunto africano en el Monumental, y a él se suman Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Los primeros dos se incorporarán a los entrenamientos pensando en el amistoso del 6 de octubre, en tanto que Ota, que también se retiró de la Selección, estará convocado exclusivamente para la despedida de la Pulga.