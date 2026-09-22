En medio de la cuenta regresiva para su despedida, Lionel Messi mostró la camiseta especial que utilizará en su despedida de la Selección Argentina. El capitán compartió un video en sus redes sociales en el que reveló el diseño de la casaca que vestirá el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, en su último partido con la Albiceleste en el país.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el rosarino de 39 años. La indumentaria mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, aunque presenta un diseño diferente al habitual. Predomina el celeste, con una única franja blanca vertical en el centro, mientras que el nombre de Messi y el número 10 aparecen en dorado. En la parte posterior también se destaca una gran representación del Sol de Mayo, símbolo de la bandera argentina.

La Pulga solamente participará del amistoso ante Benín, después de que Argentina dispute otros dos encuentros durante esta ventana internacional: el 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba, y el 3 de octubre ante Burkina Faso. Para el partido del 6 de octubre también fueron invitados los campeones del mundo de Qatar 2022 y otros referentes del ciclo que tendrá a Messi saliendo a la cancha por última vez con la celeste y blanca.