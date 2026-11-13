Lionel Messi volverá a pisar el césped del Monumental, aunque esta vez habrá una diferencia que lo hará todavía más especial. No será con la camiseta de la Selección argentina ni para defender los colores de la Albiceleste. El capitán del Inter Miami llegará a Núñez para enfrentar a River en un amistoso internacional que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos futbolísticos del verano.

La noticia fue confirmada por el propio Millonario a través de sus canales oficiales: el próximo 19 de enero, el conjunto estadounidense visitará el estadio Monumental para disputar un encuentro que tendrá como principal atractivo la presencia del astro rosarino.

Será una nueva oportunidad para que el público argentino pueda disfrutar de Messi en territorio nacional, pero con un condimento inédito. Por primera vez, el futbolista campeón del mundo disputará un partido en Argentina defendiendo la camiseta de uno de sus clubes.

Messi vuelve al escenario de su última función con Argentina

El regreso tendrá una carga emotiva particular. El Monumental fue el escenario elegido para la despedida de Messi del seleccionado argentino, en aquella noche frente a Benín que quedó marcada por el último capítulo de su historia con la camiseta albiceleste.

El 6 de octubre, el rosarino se despidió del público argentino en Núñez con una victoria por 3-0 y un gol de penal que cerró el marcador. Una noche cargada de emociones que representó su última presentación en el país con la Selección.

Ahora, poco más de tres meses después, volverá al mismo escenario, pero con otra camiseta y en un contexto completamente diferente. La expectativa estará puesta en volver a verlo en acción ante un rival histórico del fútbol argentino.

Una cuenta pendiente: jugar en Argentina con la camiseta de un club

Aunque Messi construyó una carrera extraordinaria en algunos de los equipos más importantes del planeta, existe una particularidad que convierte este amistoso en un acontecimiento especial: nunca disputó un partido oficial o amistoso en Argentina representando a uno de sus clubes.

Su trayectoria lo llevó desde Barcelona, donde alcanzó la cima del fútbol mundial y conquistó prácticamente todos los títulos posibles, hasta el Paris Saint-Germain, antes de desembarcar en el Inter Miami de Estados Unidos.

En todos esos años, sus apariciones en territorio argentino estuvieron vinculadas principalmente al seleccionado nacional y a acontecimientos especiales, como las despedidas de Juan Román Riquelme en la Bombonera y Maximiliano Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa.

Por eso, el encuentro ante River tendrá un valor diferente. Será la primera vez que los hinchas argentinos puedan observarlo en el país con la camiseta de una institución a nivel de clubes.

El antecedente frente a River y el recuerdo de Japón

Aunque nunca enfrentó al Millonario en territorio argentino con una camiseta de club, Messi ya tuvo un cruce inolvidable ante el conjunto de Núñez.

Fue en diciembre de 2015, durante la final del Mundial de Clubes disputada en Yokohama, Japón. Aquel Barcelona dirigido por Luis Enrique se impuso por 3-0, con un tanto de Messi y un doblete de Luis Suárez, para quedarse con el título frente al equipo argentino.

Casi once años después, los protagonistas volverán a encontrarse, aunque esta vez el escenario será completamente distinto. El Monumental recibirá a una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial en un partido que tendrá una expectativa especial.

River también tendrá una prueba en plena preparación

Para el Millonario, el amistoso llegará en medio de su preparación para la temporada 2027. El equipo deberá llegar al compromiso con su nuevo cuerpo técnico definido, después de un cierre de año que tendrá decisiones importantes en la conducción deportiva.

La situación del entrenador también forma parte del panorama que rodea al club, mientras Leonardo Ponzio cumple funciones de manera interina y se aguarda una definición sobre quién estará al frente del plantel.

El resultado deportivo y el presente futbolístico de River serán parte de la expectativa de sus hinchas, pero la presencia de Messi promete llevarse buena parte de las miradas.

El 19 de enero, Núñez tendrá una cita diferente. Messi volverá al Monumental, esta vez sin la camiseta argentina, pero con el mismo magnetismo de siempre. Una visita que permitirá ver al mejor futbolista argentino de las últimas décadas protagonizando una escena inédita en su carrera: jugar en casa, pero como visitante y defendiendo los colores del Inter Miami.